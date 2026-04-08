Un Juzgado admite a trámite la demanda de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz por acusarle de "abusos sexuales"

La Sección Civil del Tribunal de Instancia nº 58 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual.

El cantante internacional fue denunciado por dos exempleadas de presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional finalmente archivó la denuncia al no ser competente para investigar los supuestos hechos.

En un decreto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Juzgado señala que admite la solicitud presentada por Julio Iglesias sobre Derecho de la persona respecto de Yolanda Díaz. Además, señala que se celebre una comparecencia el día 19/05/2026 a las 09:30 en la Secretaria del Juzgado.

El Juzgado también acuerda "que se cite a las partes en legal forma, con el apercibimiento que si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivara el expediente. Y si no comparece la parte requerida de conciliación se tendrá por intentada a todos los efectos legales".

En su demanda, el letrado del artista, José Antonio Choclán, solicitaba al Juzgado que se acordase un acto de conciliación con la dirigente de Sumar "previa a la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias".

El cantante defendía que el posible delito de injurias habría sido cometido por la dirigente política en dos ocasiones: en un mensaje difundido en la red social Bluesky y en una entrevista ofrecida a RTVE. En el primer mensaje, Díaz tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias": "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

En la segunda ocasión, Díaz atendía al programa de Silvia Intxaurrondo para comentar la denuncia interpuesta contra Iglesias. "La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema", aseguraba Díaz.

De este modo, ofrecía su "condena rotunda" a los hechos que, según ella, habría realizado el cantante sobre sus trabajadoras. Díaz aprovechaba también para ofrecer un punto de vista político con el que atacar a sus contrincantes del Partido Popular.

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