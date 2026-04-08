La Audiencia Provincial de Madrid rechaza citar a Aldama en el caso Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado citar en calidad de testigo al empresario Víctor de Aldama en el marco del caso Begoña Gómez.

La Acusación Popular Unificada liderada por la asociación Hazte Oír pidió llamar a declarar al empresario vinculado a la trama Koldo, que también medió con los dirigentes de Air Europa para que estos conociesen a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al desestimarse esa vía de investigación por parte de la Audiencia Provincial, el magistrado instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, denegó que declarase como testigo en el proceso de instrucción. La acusación popular lo recurrió a la Audiencia Provincial.

"Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de la Acusación Popular Unificada, contra el auto dictado el día 5 de agosto de 2025, por el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que confirmamos a los efectos acordados en la resolución", apostilla el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, que confirma la decisión de Peinado.

La resolución, según explica la Audiencia, "es firme y contra la misma no cabe recurso alguno", por lo que devuelve las actuaciones al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, encargado de investigar a Gómez por la presunta comisión de cinco delitos: malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y tráfico de influencias.

Según explica el auto, la acusación popular alegaba que el testigo propuesto "conocía a Begoña Gómez, su entorno de amistades y contactos de la misma y por ello conoce directamente determinados extremos relativos al objeto de esta instrucción". De hecho, el escrito por el que recurría la decisión de Peinado recogía las palabras que el mismo Aldama había dejado caer en una entrevista televisiva: "Que me cite el juez para hablar de Begoña Gómez y hago una declaración y se acaba la historia".

Sin embargo, la Audiencia Provincial avala a Peinado, que contaba también con la connivencia —en este asunto— del Ministerio Fiscal. "No se aporta el más mínimo indicio que resulte útil para la investigación penal, únicamente se mencionan hipótesis, presunciones o conjeturas", resalta el auto haciendo referencia a la interpretación de la Fiscalía.