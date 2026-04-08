La miss Asturias Claudia Montes en el Supremo: "Ábalos y Koldo no me dijeron 'te he enchufado'"

La Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años el año 2017, Claudia Montes, ha reconocido que ha entendido a posteriori haber sido enchufada por el exministro socialista José Luis Ábalos en la empresa pública Logirail. Sin embargo, ha asegurado que no lo sabía cuando accedió al puesto de trabajo: "Ábalos y Koldo no me dijeron 'te he enchufado'".

Claudia Montes estuvo enchufada durante varios meses en la empresa pública dependiente del Ministerio del Interior después de pedírselo al entonces ministro José Luis Ábalos. Él tramitó junto a su exasesor Koldo García su currículum para que fuese contratada por Logirail, donde cobró, según ella misma ha dicho, por "leer libros" en su horario de trabajo.

"Ustedes me están demostrando que hicieron algo por detrás pero Koldo nunca me ha dicho 'oye que te he enchufao'", ha espetado Montes en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Aun así, ha reconocido que mandó "unas fotos" a Koldo junto a su currículum cuando comenzaron a tramitar su contratación en Logirail.

En este sentido, al ser preguntada por las partes si cobraba por no trabajar, Montes ha dicho que era "apta" y estaba cualificada para el puesto; y que realizó más horas de las que se encontraban estipuladas llegando a recibir pagas mayores por sus "horas extras". En este sentido, al ser interrogada por sus labores profesionales, ha asegurado que se dedicaba a "leer libros". "Todos los libros que leía en horario de trabajo tenían que ver con los trenes", ha espetado Montes al ser cuestionada sobre si creía que su función estaba siendo valorada por la empresa.

De hecho, para probar que "trabajaba", ha ofrecido al tribunal presiddio por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, su "historial" de la red social Instagram ya que, según dice, subía fotografías "desayunando al lado del ordenador".

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