La Miss Asturias Claudia Montes en el Supremo: "Ábalos y Koldo no me dijeron 'te he enchufado'"

La Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años el año 2017, Claudia Montes, ha reconocido que ha entendido a posteriori haber sido enchufada por el exministro socialista José Luis Ábalos en la empresa pública Logirail. Sin embargo, ha asegurado que no lo sabía cuando accedió al puesto de trabajo: "Ábalos y Koldo no me dijeron 'te he enchufado'".

Claudia Montes estuvo enchufada durante varios meses en la empresa pública dependiente del Ministerio del Interior después de pedírselo al entonces ministro José Luis Ábalos. Él tramitó junto a su exasesor Koldo García su currículum para que fuese contratada por Logirail, donde cobró, según ella misma ha dicho, por "leer libros" en su horario de trabajo.

"Ustedes me están demostrando que hicieron algo por detrás pero Koldo nunca me ha dicho 'oye que te he enchufao'", ha espetado Montes en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Aun así, ha reconocido que mandó "unas fotos" a Koldo junto a su currículum cuando comenzaron a tramitar su contratación en Logirail.

En este sentido, al ser preguntada por las partes si cobraba por no trabajar, Montes ha dicho que era "apta" y estaba cualificada para el puesto; y que realizó más horas de las que se encontraban estipuladas llegando a recibir pagas mayores por sus horas extra. En este sentido, al ser interrogada por sus labores profesionales, ha asegurado que se dedicaba a "leer libros". "Todos los libros que leía en horario de trabajo tenían que ver con los trenes", ha espetado Montes al ser cuestionada sobre si creía que su función estaba siendo valorada por la empresa.

De hecho, para probar que "trabajaba", ha ofrecido al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, su "historial" de la red social Instagram ya que, según dice, subía fotografías "desayunando al lado del ordenador".

Montes ha aseverado que dejó de trabajar cuando sufrió un supuesto acoso sexual por parte de Koldo García, que le había dicho que era su "jefe" a pesar de no tener ningún cargo en Logirail. Al pedir la baja, según ella, la despidieron "sin motivo" aparente: "El despido llegó cuando yo estaba de baja por acoso".

En este contexto, ha explicado que antes de estos hechos sí que "hablaba diariamente con Ábalos", a quien conoció "en un mitin" del PSOE. Se hicieron, según ella, grandes amigos. "Con Ábalos hablaba a diario como compañera militante y como amiga; y con Koldo también hablaba a diario porque era mi jefe", ha ahondado. A raíz de esa amistad, sería cuando Montes le pidió a Ábalos que le ayudase a buscar trabajo. Este accedió, según ella, porque eran "amigos" y él sabía "que era una madre soltera sin trabajo".

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