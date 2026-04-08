La Universidad Autónoma de Barcelona cumple una orden judicial y borra el mural separatista de su entrada

La entrada principal a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el campus de Bellaterra, vuelve a lucir libre del mural separatista de 25 metros de anchura por 6 de altura que ocupaba el acceso desde la estación de los Ferrocarriles de la Generalidad. "Independència, socialisme, feminisme" eran las palabras a gran tamaño que daban la bienvenida a estudiantes, profesores y visitantes, una demostración de que el campus era territorio de los estudiantes separatistas. Así lo tenían marcado, como acostumbran las bandas de jóvenes delincuentes, y así era hasta ayer martes, cuando tras la Semana Santa los estudiantes comprobaron que el mural había sido borrado.

El rectorado alude a una orden judicial, al cumplimiento de las medidas cautelares (un hecho prácticamente insólito en Cataluña cuando se habla de sentencias que afectan a los postulados nacionalistas) y a que no es la primera vez que se borra o se tapa el mural y los estudiantes separatistas lo vuelven a pintar.

Para el SEPC-UAB (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes) es una cuestión de honor mantener el mural a la entrada. En su presentación en la red social X estos jóvenes dicen que "luchamos por una educación digna en una tierra libre desde el campus rebelde de Bellaterra".

Tota la solidaritat amb les camarades del @SEPC_UAB front aquest nou atac espanyolista https://t.co/hiIghKOMOQ pic.twitter.com/2J8ruzanWb — SEPC UB-UPC Diagonal (@sepc_ubdiagonal) April 7, 2026

Destaca la alusión a la banda terrorista separatista que operó en Cataluña hasta 1992 y que es ensalzada sin complejos por todo el arco independentista, desde Junts a Aliança Catalana pasando por ERC. La fotografía de la cuenta es una reproducción del mural.

Una larga historia

En 2019, la organización constitucionalista Impulso Ciudadano presentó una denuncia sobre el mural por la evidente politización del campus. En octubre de 2024 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona ordenó como medida cautelar el borrado del mural en espera de la sentencia definitiva, que todo apunta a que será favorable a las tesis de Impulso Ciudadano. La catedrática de farmacología Margarita Arboix, rectora de la UAB en aquella época ordenó el borrado. Los miembros del SEPC volvieron a pintarlo.

El actual rector, el catedrático de Ingeniería Química Javier Lafuente, volvió a cumplir el mandato judicial y puso en el lugar una lona con la leyenda "Unidiversidad. Todo el mundo es UAB". Y ahora, aprovechando las vacaciones de Semana Santa según los estudiantes separatistas, el mural ha desaparecido.

La entidad juvenil "S'ha Acabat", opuesta al separatismo, ha celebrado en su cuenta de X la eliminación del mural con un agradecimiento a Impulso Ciudadano.

Fixeu-vos si el mural històric no es toca... que ja està tapat. Muchas gracias @Impulso_Ciudada. Los estudiantes de la UAB no tienen por qué pagar una matrícula para tener el campus destrozado y vandalizado lleno de pintadas que cada vez representan a menos estudiantes. https://t.co/IMbesSO2kO — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) April 7, 2026

Además, reproducen el comunicado en el que el sindicato separatista califica el mural de "histórico" y reprocha al rectorado que refuerce "el poder judicial heredero del franquismo como instrumento de legitimación del régimen del 78" al no oponerse al cumplimiento de las medidas cautelares.