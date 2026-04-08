María Caballero tumba el discurso del PSOE sobre la utilización de ETA: "No lo soporto y no es normal"

María Caballero, senadora de UPN e hija del concejal Tomás Caballero asesinado por ETA en 1998, utilizó una intervención en la Cámara Baja este martes para arremeter contra el PSOE y su acusación de que la derecha "saca a ETA a pasear", recordando una frase de la senadora Julia María Liberal.

Caballero, tras mencionar otra frase del PSOE, la de que "quieren ustedes mantener una existencia ficticia de ETA, como en una llama perpetua" pronunciada por el senador José María Oleaga Zalvidea hace unas semanas, denunció con una foto que son otros los que sacan a ETA a pasear. "Esto ha pasado en nuestras calles: esto es un niño con la foto del asesino que mató a mi padre. Esto es sacar a ETA a pasear, no lo sacamos nosotros, es que ya les vale".

"¿Qué nos proponen para tener que acabar con esto? ¿Han visto lo que tenemos que aguantar las víctimas?", ha dicho Caballero. "Yo no soporto ver que el asesino de mi padre, un hombre bueno y trabajador, esté paseándose en la cara de un niño", ha afirmado entre aplausos de la bancada popular. "Queremos que estas conductas sean castigadas, ustedes no consentirían una foto de un pederasta" en la calle "tomando una caña al lado, y yo tengo que consentirlo".

"Esto no se puede admitir en un estado de derecho, no nos vamos acostumbrar, no vamos a hacer normal lo que no es normal", ha sentenciado Caballero antes de decir, dirigiéndose al PSOE, que "si han vendido su alma allá ustedes. Nosotros no; se lo debemos a ellos".