El amigo de Zapatero investigado por Plus Ultra alega problemas médicos y trato discriminatorio para no declarar

"Voy a leer dos líneas y no voy a responder a nada, como ustedes saben", así ha comenzado la comparecencia del empresario Julio Martínez Martínez –amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de la consultora Análisis Relevante, que asesoró a la aerolínea Plus Ultra en su rescate financiero– en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.

"Comparezco ante esta comisión cumpliendo con la obligación que me han impuesto. No obstante, mi situación de baja médica acreditada además por los correspondientes informes de facultativos que desaconsejan someterme a esta comparecencia. El último lo envié ayer", ha continuado.

"Dicho sea respetuosamente, con esta obligación de comparecencia se está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral, además de someterme a un trato discriminatorio respecto de otros comparecientes en similar situación de salud, a los que sí se ha eximido de comparecer", ha reprochado a la Cámara.

"Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en el que mi estado de salud me lo hiciera más conveniente", ha insistido. "Todo ello unido a que mi condición de investigado en una causa sometida al secreto de actuaciones, me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a contestar", ha concluido.

De manera que el amigo de Zapatero ha escuchado las preguntas, pero no ha contestado ninguna de ellas. Aunque se le ha podido ver afectado cuando estas iban dirigidas a determinadas cuestiones, especialmente las relacionadas con el expresidente del Gobierno, su posible papel como testaferro o los vínculos de ambos con el régimen venezolano.

Vínculos con Zapatero

Cabe recordar que Martínez Martínez fue detenido por presunto blanqueo de capitales en relación con fondos procedentes del rescate público de la mencionada compañía aérea, que realizó pagos a varias de sus empresas. Y que, según adelantó el diario ABC, Julito realizaba pagos mensuales a Zapatero a través de su consultora Análisis Relevante.

Los abonos que se habrían mantenido hasta el arresto del empresario alicantino, de 58 años, en diciembre de 2025. De ahí la importancia de que aclarase los vínculos con el expresidente del Gobierno, quien reconoció en el Senado que tanto él como sus hijas habían realizado informes para la consultora de su amigo.

En una entrevista, Zapatero –eso sí– negó que fuese su principal pagador, aunque prefirió reservarse cuál ha sido su fuente de ingresos en los últimos años. El exjefe del Ejecutivo también evadió responder a las preguntas sobre Análisis Relevante y su relación con Plus Ultra.