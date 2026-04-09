El chófer de la empresaria que llevó dinero a Ferraz: "Era una bolsa transparente, había fajos de billetes"

La supuesta financiación irregular del PSOE está protagonizando la tercera sesión del juicio a la trama Koldo con la declaración del chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego. Pano es la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.

Álvaro Gallego ha ratificado la versión de Carmen Pano. "Era una bolsa transparente blanca y había tacos de billetes", ha dicho el conductor, que ha relatado que salieron de la calle Alfonso XIII, donde se sitúan las oficinas de Víctor de Aldama, hasta Ferraz.

A este respecto, Gallego ha explicado que nadie le había informado previamente sobre la operación que iban a realizar: "Yo digo lo que veo". Aun así, ha explicado que entiende que el dinero provenía de Claudio Rivas, el socio de Aldama, porque "un emisario suyo" se lo entregó a Pano. Y que parte de ese dinero se quedó en las oficinas de Aldama y otra parte se llevó a Ferraz.

El letrado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha intensificado el interrogatorio a Gallego, que ha reconocido "no poder asegurar" que la bolsa que llevaba Pano a Ferraz fuese la misma que con la que bajó de su domicilio y subió al despacho de Aldama. Sin embargo, este ha explicado que sabía que el interior de las bolsas contenía "tacos de billetes" porque los veía a través de las transparencias de la bolsa de plástico: "Las bolsas llevaban tacos de billetes; no caramelos", para concluir acto seguido: "No sé cuánto pero había dinero".

¿Ofreció Ábalos trabajo a la hija de Pano?

Posteriormente a la declaración de Gallego, ha tenido lugar la de Leonor González, la hija de Carmen Pano. González ha aclarado que su relación con Aldama fue de noviazgo "hace muchos años" y que más tarde se convirtió en una relación "muy estrecha" de "familia".

En este sentido, se ha hecho referencia a un documento en el que Leonor González le explicaba a su nueva pareja, Natan, que le habían ofrecido un puesto de trabajo en el Ministerio de Transportes de Ábalos como asesora. "Fue un comentario que me hace Víctor, no era nada trascendente pero se lo comenté a mi pareja –Natan, su pareja posterior a Aldama— sobre que me habían preguntado si me interesaría trabajar para Ábalos en el Ministerio", ha explicado.

Asimismo, la hija de la empresaria ha recalcado que era Claudio Rivas quien en realidad "mandaba" en Have Got Time, empresa con la que la trama quiso obtener la licencia de hidrocarburos, a pesar de ser ella la titular de la misma. Cobraba, según ha dicho, un sueldo de 3.500 mensuales y estaba a las órdenes de Rivas. Fue él quien le instó, siempre según su relato, a comprar el chalet de la Alcaidesa, con el objetivo de conseguir la licencia para la empresa.

De hecho, ha asegurado que, tras la intermediación de Aldama y de que Ábalos disfrutara del chalet fue cuando la trama mantuvo una reunión en el Ministerio de Industria, Claudio Rivas "salió encantado" de la reunión y pensaba que iba a recibir la licencia en cuestión de días.

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