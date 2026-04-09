El juez acepta incluir en la causa los informes psicológicos de la víctima del ex-DAO

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, David Mamani, ha acordado incluir en la causa los informes psicológicos de la víctima del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

El que fuera número dos de la Policía Nacional dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska fue acusado por haber cometido una presunta agresión sexual sobre una subordinada. Esta cuestión le obligó a dejar el cargo y jubilarse, si bien ha asegurado en varias ocasiones que es inocente y que la denuncia le ha "destrozado la vida".

En este contexto, el magistrado ha acordado aceptar la petición de la acusación particular –la que realiza la víctima— para que se incluyan los informes psicológicos realizados a la denunciante. Esta, antes de realizar la denuncia, acudió a uno de los llamados Puntos Violetas, donde contó su experiencia por primera vez y quedó reflejado su testimonio.

"Dada cuenta del escrito presentado por la representación de la querellante de fecha 24 de marzo solicitando prueba, únase y líbrese oficio al Punto Violeta sito en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a fin de que remitan el informe psicosocial elaborado con motivo de la asistencia realizada a la víctima por la psicóloga, trabajadora social y asesora jurídica de dicho recurso", explica el magistrado en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta forma, también acepta que se le remita el informe médico realizado por una psiquiatra a posteriori de acudir al Punto Violeta: "Líbrese, igualmente, oficio a la Clínica Salud Día de Rivas Centro para que el médico psiquiatra que atendió a la querellante remita informe sobre la atención y tratamiento realizado a la misma".

De esta forma, advierte de que, una vez recibidos y estudiados los informes, es posible que se llame a declarar en calidad de testigos a los profesionales que los realizaron con el fin de contar con su versión de cómo trasladó los hechos la víctima. Hechos que han llevado a González a estar acusado por haber cometido supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial que admite la petición de la acusación y que "permitirá incorporar un examen objetivo que demuestra las lesiones padecidas por la víctima, la dinámica de causación de las mismas y refuerza la detallada declaración ante el magistrado instructor".

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