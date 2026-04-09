El PP recibirá con todos los honores a María Corina Machado: encuentro con Feijóo en Génova y gran acto en Sol con Ayuso

El PP recibirá a María Corina Machado con todos los honores en su visita a Madrid. Alberto Núñez Feijóo se reunirá con ella el viernes 17 de abril en la sede del partido de la calle Génova, según ha podido confirmar Libertad Digital. Éste será el primer encuentro institucional que mantenga la opositora venezolana en su viaje de tres días a España, donde todo el partido se volcará con ella.

"Estamos entregados a la causa venezolana, este es el partido de los opositores al régimen chavista, no como el PSOE de Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero, que se alinean con la dictadura", trasladan fuentes del partido.

Feijóo mantiene una muy buena relación con Corina Machado, con la que ha conversado en varias ocasiones por teléfono. A ello ayuda también la amistad que mantiene la diputada Cayetana Álvarez de Toledo con la líder de la oposición en Venezuela, a la que acompañará en todo momento durante su visita a Madrid.

El presidente del PP ya se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en la sede del partido el pasado mes de enero, después de que EEUU apresara a Nicolás Maduro y colocara en su lugar a Delcy Rodríguez. De esta forma, Feijóo mostraba su apoyo a la causa de Machado, que lucha para que puedan celebrarse elecciones libres en Venezuela después del pucherazo dado en 2024.

Un día después, el sábado 18 de abril a las 18.00 horas, habrá un gran acto han informado en redes sociales los dos opositores. "Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos", le dice Machado en un vídeo distribuido a través de las redes sociales.

Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026

Todo apunta a que el lugar elegido para este encuentro será la Puerta del Sol, enclave con especial fuerza simbólica y sentimental para la diáspora venezolana en la capital, donde acude cada vez que un acontecimiento importante sacude a su país. "Lo vamos a hacer bien: a la venezolana", afirman ambos sobre el gran evento que preparan.

Fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso confirman a Libertad Digital que se están terminando de cerrar los detalles del encuentro entre ambas líderes políticas. La idea es que sea el mismo 18 por la tarde en la Real Casa de Correos, pero aún quedan asuntos por concretar.

Y es que el apoyo y compromiso de Ayuso con la libertad en Venezuela ha sido constante y permanente desde que fue nombrada candidata a presidir la Comunidad de Madrid en enero de 2019. Una muestra de ello es que ha liderado o participado en una veintena de actos y manifestaciones en apoyo a los venezolanos, contra el régimen de Nicolás Maduro y por la instauración de la democracia en este país. Pero no solo han sido actos y manifestaciones, su compromiso ha estado presente en muchos de los discursos, intervenciones y entrevistas que ha protagonizado en estos años, algo que ha intensificado desde la caída del tirano.

También el alcalde de la capital ultima ya un encuentro con la líder venezolana. "Es una alegría recibir la visita de María Corina Machado, referente de la libertad y los derechos humanos. Vamos a ponernos en contacto con su equipo para ver la posibilidad de hacerle una recepción en el Ayuntamiento", manifestó este miércoles José Luis Martínez Almeida a los medios de comunicación.

Ya el lunes 20 de abril será recibida también por el presidente del Senado, del PP, Pedro Rollán. Un acto que tendrá lugar a las 11.00 de la mañana.

El PP envió también una delegación a Venezuela como observadores de las elecciones celebradas en el país, con el secretario general, Miguel Tellado, la diputada Álvarez de Toledo, y el jefe de la delegación europea, Esteban González Pons, al frente. El régimen chavista les impidió el acceso. El Gobierno de Pedro Sánchez justificó la decisión del régimen en lugar de salir en defensa de los representantes españoles.