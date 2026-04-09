La Comisión de Deontología deja en evidencia a Javier Ruiz por inventarse datos sobre delitos sexuales

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha determinado que el presentador de TVE Javier Ruiz vulneró el Código Deontológico de la profesión durante una entrevista emitida en el programa Mañaneros 360. En concreto, el organismo concluye que una afirmación realizada por el periodista sobre delitos sexuales "no responde a la verdad" y no fue debidamente contrastada.

El pronunciamiento llega tras analizar una entrevista emitida el pasado 29 de agosto, en la que Ruiz aseguró que "nueve de cada diez violaciones en España son cometidas por españoles", una cifra que, según la resolución, no se ajusta a los datos oficiales disponibles.

Un dato "no verificado" según la Comisión

La Comisión, dependiente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, subraya que el presentador incumplió el deber de "fundamentar y contrastar" la información, tal y como exige el Código Deontológico. Tras revisar estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio del Interior, concluye que el dato aportado en televisión no es correcto.

Según estas fuentes, en los últimos cinco años el 65% de las violaciones registradas fueron cometidas por españoles y el 35% por extranjeros, cifras alejadas de la proporción mencionada por el periodista. En el caso de los delitos sexuales en general, el porcentaje asciende al 82% frente al 18%.

El órgano también señala que Ruiz no contextualizó ni citó ninguna fuente que respaldara su afirmación durante la entrevista, lo que agrava la falta de rigor informativo detectada.

Respuesta del presentador y polémica previa

Tras conocerse la resolución, Javier Ruiz reaccionó públicamente criticando el procedimiento seguido por la Comisión. El presentador aseguró que no fue escuchado ni convocado antes de emitirse el dictamen, lo que, a su juicio, vulnera las normas internas del propio organismo.

Este episodio se suma a otras polémicas recientes en torno al periodista, como su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, que generó controversia tras la difusión de audios que contradecían sus declaraciones iniciales. Mientras tanto, el caso vuelve a poner el foco en la importancia del rigor y la verificación de datos en los medios de comunicación, especialmente en temas sensibles como la criminalidad y los delitos sexuales.