La Guardia Civil desmiente a Óscar Puente y señala tres fallos determinantes de Adif

La investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz sigue aportando nuevos elementos sobre lo ocurrido el 18 de enero. Tras conocerse que el sistema registró una anomalía en la vía casi un día antes del siniestro sin que se activara ninguna alerta, la información publicada por El Confidencial, basada en el informe de la Guardia Civil remitido al juzgado, detalla ahora tres fallos concretos que ponen en cuestión la actuación de Adif.

El documento desmonta además la versión ofrecida en su momento por el ministro Óscar Puente, que sostuvo que, si finalmente se confirmaba la rotura del carril, esta se habría producido en los minutos u horas previas al descarrilamiento: "Si es que al final es la rotura del carril, se ha producido los minutos, las horas previas al descarrilamiento del tren y, por tanto, no han avisado, no han dado la cara, no se han podido detectar".

Frente a esa explicación, la investigación sitúa el origen del problema a las 21:46 del 17 de enero, 21 horas y 57 minutos antes del accidente. Durante todo ese tiempo, el sistema detectó una anomalía en la vía sin que se generara ninguna alerta automática.

Una anomalía sin respuesta durante casi un día

El Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída de tensión compatible con una rotura de carril, pero funcionó únicamente como un sistema pasivo. La Guardia Civil señala que Adif no había configurado el sistema para emitir avisos automáticos, pese a que sus propias especificaciones contemplan la detección de fracturas.

La anomalía se mantuvo durante casi 22 horas en valores anómalos —de 2,2 a 1,5 voltios— sin activar ningún protocolo. El informe subraya que este comportamiento no era habitual en los días previos y plantea la duda de si era posible haber generado algún tipo de alerta ante una alteración prolongada de ese tipo.

Además, los investigadores descartan que el accidente se deba a un error de los maquinistas o a un sabotaje, y consideran poco probable que el deterioro de la vía fuera provocado por el paso de los trenes.

Dudas sobre la ejecución y control de la soldadura

El segundo foco del informe se sitúa en el estado de la vía y, en particular, en las soldaduras del tramo donde se produjo el accidente, en el entorno del kilómetro 318,681. Los agentes apuntan a una posible ejecución defectuosa que, en cualquier caso, debería haber sido detectada en las labores de supervisión.

Entre las carencias detectadas figura la posible ausencia de inspectores durante los trabajos realizados en mayo de 2025, un extremo que Adif no ha podido acreditar hasta el momento. El informe recuerda que la presencia de estos supervisores es la primera medida para evitar errores en este tipo de intervenciones.

A ello se suma la revisión posterior mediante ultrasonidos, cuya fiabilidad queda en entredicho: la empresa encargada no conserva los datos brutos de las pruebas, lo que impide comprobar el resultado de aquellas inspecciones. La validez de esas revisiones queda así apoyada únicamente en la cualificación de los técnicos, sobre la que también existen dudas, especialmente en lo relativo a la experiencia mínima exigida por la normativa.

Los investigadores añaden además otro elemento de incertidumbre: la documentación de la soldadura presenta correcciones posteriores y contradicciones sobre el método utilizado para unir materiales de distinta antigüedad. En algunos partes se consignó inicialmente un procedimiento incorrecto que fue modificado después, incluso por personal sin acreditación como inspector, lo que deja abierta la fiabilidad de esas rectificaciones.

Confusión en la localización del segundo tren

El tercer fallo señalado por la investigación afecta a la gestión de la emergencia. El accidente implicó a dos trenes: un convoy de Iryo que descarriló primero y un Alvia que colisionó posteriormente. Sin embargo, durante los primeros minutos todas las comunicaciones se centraron en el primer tren.

La información facilitada por el Centro de Protección y Seguridad de Adif contribuyó a esa confusión al indicar al 112 que ambos trenes se encontraban en el mismo punto. No fue hasta las 20:36 cuando una patrulla de la Guardia Civil llegó al Alvia y comprobó que allí se concentraba la mayor parte de heridos y fallecidos, solicitando la reorientación urgente de los recursos sanitarios.

Con estos elementos, el informe no solo refuerza la hipótesis de la rotura del carril como origen del siniestro —sin poder determinar aún si fue consecuencia de la soldadura o al revés—, sino que apunta a deficiencias en cadena en la prevención, el control técnico y la gestión posterior del accidente. Será ahora la juez quien determine si existieron responsabilidades en la actuación de Adif y de las empresas implicadas.