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España

La hija de Carmen Pano asegura que Hildago pagó 500.000 euros a Koldo y Aldama para el rescate de Air Europa

La aerolínea recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia procedente del Gobierno de Pedro Sánchez.

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La aerolínea recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia procedente del Gobierno de Pedro Sánchez.
Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, a su salida este jueves del Tribunal Supremo. | EFE

La hija de Carmen Pano –la empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros a Ferraz–, Leonor González, ha asegurado que el empresario Víctor de Aldama recogió medio millón de euros junto a Koldo García en casa de Pepe Hidalgo, dueño de la aerolínea Air Europa.

El rescate de Air Europa

El rescate de la aerolínea Air Europa se encuentra sumido en distintas polémicas por la posible intermediación que supuestamente habría llevado a cabo Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno favoreciendo el pago del mismo por parte del Estado. Gómez habría servido de intermediaria entre Pedro Sánchez y el consejero de Air Europa Javier Hidalgo para presionar al Gobierno con el objetivo de que aprobase la ayuda de más de 475 millones que el Ejecutivo otorgó a Globalia, compañía matriz de la aerolínea, en concepto de subvenciones que se dieron por la falta de negocio a causa de la pandemia de la Covid-19.

En este entramado también participó el empresario vinculado al caso Koldo Victor de Aldama, que habría recibido comisiones por parte de la compañía por haber entablado conversaciones con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que este también estuviese a favor del rescate en el Consejo de Ministros.

La aerolínea recibió un rescate de 475 millones de euros durante la pandemia otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este rescate dependía, en gran medida, del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Según se ha confirmado por diferentes informaciones, Ábalos y su exasesor Koldo García mantuvieron, a través del empresario Víctor de Aldama, una relación cercana con el hijo de Pepe Hidalgo, Javier Hidalgo.

Según ha confirmado Leonor González en su declaración en calidad de testigo en el Tribunal Supremo, Aldama acudió junto a Koldo García a casa de los Hidalgo para recoger 500.000 euros, que serían un pago en agradecimiento a las gestiones que estaba realizando el Ministerio de Transportes de Ábalos en favor del rescate de la aerolínea.

Una de estas acciones fue la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes en la que se posicionaba a favor de la obtención del rescate por parte de Air Europa. Esta acción de comunicación le habría valido a la compañía para tranquilizar a los inversores.

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Aldama ya negó estas acusaciones –realizadas anteriormente por la hija de Pano en el marco de otro procedimiento judicial— de la que fuera su novia hace "muchos años" y que posteriormente, según González, pasaron a ser "como familia" teniendon una estrecha relación de "confianza absoluta".

El putero y el guapo

Al respecto de una conversación entre Leonor González y su pareja, Natan, la hija de Pano ha ratificado que cuando dijo que se había "enfrentado el putero al guapo", se refería a José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

Posteriormente, ha sido el abogado de Ábalos, Marino Turiel, el que ha preguntado a González el motivo de que le llamaran "putero" a Ábalos. "¿Por qué dicen que Ábalos es un putero?", ha interrogado a Leonor González, que se ha excusado asegurando que eran conversaciones privadas y que el tono no era el adecuado.

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