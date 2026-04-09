Los abortos en máximos históricos mientras Sánchez maniobra para blindarlos en la Constitución

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado esta semana su propuesta de reforma de la Constitución para blindar el aborto y así facilitar aún más esta práctica, que está en máximos históricos en España. Y es que solo en 2024, el último año en el que hay datos oficiales, hubo 106.172 abortos voluntarios en todo el territorio nacional, suponiendo así un aumento del 3% respecto al año anterior. Desde 2020, los abortos no dejan de crecer, algo que refleja el ascenso continuado del aborto en nuestro país.

De estos más de 100.000 abortos, más del 20% se realizaron en la sanidad pública. En concreto, los centros públicos realizaron en 2024 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó cuando salió el informe que "estos datos demuestran que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho", pero advirtió de que "sigue siendo insuficiente". "Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente", criticó.

"Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", advirtió la ministra, que criticó a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno trabaja para que "todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública, sin obstáculos y sin desigualdades territoriales", dado que es el público es el sistema que garantiza "mayor equidad" y "mayor calidad".

El 94% de los abortos fueron voluntarios

El informe apunta un aumento de la tasa de abortos voluntarios en todos los grupos de edad, salvo en el tramo de 20 a 29 años. Destaca el aumento en número de interrupciones entre mujeres menores de 20 años, un grupo en el que hubo 11.699 abortos en 2024, en comparación a las 10.934 de 2023, un incremento del 7%.

La mayoría de los abortos fueron por decisión voluntaria de la mujer (94,62%), mientras que el 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. Además, dos de cada tres mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron por primera vez, esto es, un 67,6%, lo que indica una pequeña subida frente al 2023, cuando este dato se situó en el 66,99%.

Este es el panorama actual del aborto en España. Más de 100.000 abortos por año mientras el Gobierno de Pedro Sánchez maniobra para blindarlos en la Constitución.