Estafan 70.000 euros a una persona en Pontevedra con el timo del "hijo en apuros"

Alerta en Galicia ante un repunte de estafas cometidas con el conocido como método del "hijo en apuros". Las cantidades estafadas van desde los 4.000 hasta los 70.000 euros y se concentran en localidades de la provincia de Pontevedra como O Porriño, Baiona o Tui. El aviso lo ha dado la Guardia Civil después de que haya registrado un aumento de las denuncias al respecto en la zona.

Según explica el Instituto Armado este tipo de fraude se basa en la ingeniería social y la manipulación emocional. El engaño se inicia con un mensaje a través de la red social Whatsapp desde un número desconocido desde el que el emisor se identifica como hijo o familiar la potencial víctima. "Hola mamá/papá, este es mi nuevo número, se me rompió el móvil, guárdalo en la agenda, he perdido mi teléfono y este es un número provisional", reza el mensaje inicial que suelen recibir los estafados a los que se les señala además que solo pueden comunicarse por mensajes de texto porque el micrófono o el altavoz del nuevo teléfono no funciona. El objetivo es evitar que la víctima realice una llamada de voz y automáticamente descubra el fraude cuando no reconozca a su familiar.

Una vez que los estafadores se ganan la confianza de la víctima comienza la presión para acelerar el pago para pagar una factura urgente, una reparación, una compra, una deuda u otro concepto similar imprevisto. En ocasiones la justificación es que no pueden acceder al banco desde el nuevo terminal, pero juegan también con el miedo de las víctimas enviándole mensajes como: "estoy en un problema", "he tenido un accidente", "estoy en el hospital" o "no puedo llamar". Convencida la persona que va a ser estafada se le solicita un pago por Bizum o mediante una transferencia bancaria.

Señales de alerta

La Guardia Civil recuerda que existen varias señales de alerta que debemos tener en cuenta para no caer en este fraude. Datos como: un cambio de número, la urgencia, la imposibilidad de llamar, la presión temporal, la petición de dinero o el lenguaje genérico, dado que no suelen utilizar detalles de personas reales. De igual forma debemos atender a cómo están escritos esos mensajes y si es la forma habitual de expresarse de nuestros familiares.

Además desde el Instituto Armado se recomienda desconfiar siempre de cualquier petición urgente de dinero, llamar siempre al número habitual del familiar en cuestión, contactar con otra persona que pueda certificar la situación que se nos transmite y plantear preguntas de control cuya respuesta solo pueda facilitar la persona real a la que se hace referencia.

Una vez detectado el fraude recomienda la Guardia Civil bloquear el número de teléfono desconocido y reportarlo como fraudulento en la aplicación de la propia red social.

En caso de ser víctima, recomiendan no borrar la conversación, hacer capturas de los mensajes y el número del estafador y guardar los justificantes de los pagos para ir a poner la denuncia.