Rufián y Montero exhiben su sintonía en Barcelona e insisten en el Frente Popular

Gabriel Rufián fue el gran protagonista del acto con Irene Montero moderado por Xavier Domènech en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. El evento se celebró en el auditorio del campus de la Ciutadella de Barcelona, con capacidad para 340 personas. Los convocantes aparecieron con veinte minutos de retraso y destacaban entre el público Sarah Santaolalla, Joan Tardà y la periodista Cristina Fallarás.

El presentador y moderador, Xavier Domènech, exdiputado de Podemos y afecto a los Comuns catalanes integrados en Sumar, presentó a Rufián como "el puño de hierro contra la derecha española y contra la derecha catalana". Y Rufián fue el que abrió el acto con un elogio de ERC y diciendo que "ERC ha sido llamada durante toda su historia a frenar el fascismo. Somos independentistas, sí, pero también somos antifascistas".

También afirmó que "lo que viene es un enorme sufrimiento personal" y puso como ejemplo a Sarah Santaolalla: "Lo que viene, y está aquí sentada, es que propagandistas vayan a la casa de Sarah Santaolalla sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de justificación. Por cierto, gracias por estar aquí, Sarah". Rufián afirmó además que la intención del PP y Vox es ilegalizar a ERC.

Montero aprovechó su primer turno para abogar por una recuperación de "la brújula moral y los principios" y para arremeter contra los beneficios empresariales y contra el propietario de Mercadona, Juan Roig, a quien acusó de obtener beneficios de la precariedad de la gente.

Continuó Rufián con un alegato a favor de ERC y diciendo que se siente orgulloso de pertenecer a ese partido y que quiere que Junqueras "sea presidente de mi país". "Pero eso no es incompatible —añadió— con intentar que no nos arrasen".

Abogó a continuación por "confluencias" de los partidos de izquierdas y por no faltar al respeto a los votantes de Vox y Aliança Catalana. "Es simplemente gente a la que han convencido de que el culpable de su precariedad es otro más débil que él", afirmó. También dijo que "el problema no son los fascistas, el problema son los neutrales. No hay tantos fascistas, hay muchos neutrales". Y tras la enésima andanada de Montero contra Juan Roig, Rufián terció de este modo: "Debemos preguntarnos por qué un currela de Mercadona vota lo mismo que Juan Roig".

"La España que madruga es un eslogan de puta madre"

Rufián insistió en su intento de acercamiento a los votantes de Vox y aseguró que hay que conectar con la gente "sin tanto léxico". "Por ejemplo, la España que madruga es un eslogan de puta madre", añadió. A continuación, Domènech abogó encendidamente por una coalición de izquierdas "para parar al fascismo". Montero continuó con ese discurso y recordó las alianzas de izquierdas en el pasado. Llegó a reivindicar la ley del "solo sí es sí" como un ejemplo de la unidad de la izquierda.

"Tenemos la responsabilidad histórica de inventarnos algo para intentar frenarlo. No tiene sentido que haya dos derechas y catorce izquierdas", abundó Rufián, quien se desenvolvió en catalán durante sus intervenciones.

Roures y Belarra

En español afirmó que "a mí me iría mejor leyendo argumentarios escritos por otros" y que no tendría problemas en irse a su casa si ERC no aprueba su apuesta por la candidatura conjunta de las izquierdas. Además, y ya de vuelta al catalán, acusó a Junts de llevar dos años votando con el PP y Vox. "No hay nada más antipatriota que eso" dijo y añadió que "hay fascismo con estelada". Irene Montero quedó muy opacada ante la sucesión de eslóganes de la que hizo gala Rufián provocando el aplauso de un auditorio entregado. Además de Santaolalla, también estaban presentes en el evento Jaume Roures, Ione Belarra y Gerardo Pisarello.

"Viva España"

En el turno de preguntas, un joven propuso que el eslogan de la plataforma de izquierdas fuera Viva España. "A lo mejor algún despistado nos vota", bromeó. Montero aprovechó esa pregunta para decir que "el feminismo es una forma de ser patriota".

Rufián cerró el acto quejándose de que haya gente de su partido que dice que su propuesta y sus actos conjuntos con Podemos "hacen mal" a ERC. "Es una forma de partidismo frágil", aseguró. "Yo estaba harto de que se hablara todo el rato de lo que había dicho Ayuso. Ahora se habla de lo que tiene que hacer la izquierda", concluyó el portavoz de ERC en Madrid.