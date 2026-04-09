Sánchez recibe un premio de la United Nations Foundation y hace creer que es de Naciones Unidas

Pedro Sánchez ha festejado en X que la United Nations Foundation le ha dado el premio We the Peoples, algo que para él es "un honor". "Y lo es, porque supone un reconocimiento a todos los españoles por nuestro compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación". Hasta ahí puede objetarse que hable en nombre de todos los españoles, algo habitual en el presidente del Gobierno.

Lo llamativo del mensaje es su último párrafo, cuando dice: "Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas también". Y es llamativo porque la United Nations Foundation no son las Naciones Unidas. Aunque son organizaciones cuyos nombres suenan parecidos y colaboran entre ellas, tienen naturaleza jurídica distinta.

Es para mí un honor recibir el Premio We the Peoples de la @unfoundation. Y lo es, porque supone un reconocimiento a todos los españoles por nuestro compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación. Somos un gran país. Y así nos ven desde las Naciones Unidas… https://t.co/zGRfWTeEMs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2026

Quizás el presidente del Gobierno en su mensaje en X juega deliberadamente con la ambigüedad del nombre de la gala anual en la que se entrega el galardón, que en realidad se llama Premio Campeón del Cambio Global, mientras que la gala anual sí se llama "We the Peoples", por las primeras palabras de la Carta de la ONU, porque el premio tiene como objetivo reconocer a personas que "personifican el espíritu de la ONU". De ahí que diga en su mensaje "y así nos ven desde las Naciones Unidas también" para hacer creer que el premio se lo otorga la ONU.

Dos organizaciones distintas

Pero ONU y UNF son cosas distintas. Básicamente, la United Nations Foundation (UNF) nació en 1998 gracias a una donación de 1.000 millones de dólares realizada por Ted Turner, magnate de los medios y fundador de CNN.

Su objetivo era apoyar las causas de la ONU, y para tener más flexibilidad y no verse limitado por la burocracia de la ONU, creó la Fundación, una entidad independiente y privada. Es decir, no es parte de la ONU, sino que es una organización benéfica privada estadounidense, mientras que la ONU es una organización intergubernamental formada por países soberanos.

Eso sí: la UNF es uno de los apoyos externos más importantes de la ONU a la hora de movilizar recursos para financiar proyectos, especialmente en las áreas de salud, clima y derechos de las mujeres.

Bajo la presidencia de Pedro Sánchez, España ha mantenido una relación muy estrecha con las iniciativas y socios de esta fundación. Así, por ejemplo, la UNF trabaja estrechamente con la Fundación Bill y Melinda Gates y con alianzas como GAVI (la Alianza para las Vacunas), a las que el Gobierno de Sánchez ha aumentado las aportaciones en 2022 y 2025.

Por otra parte, la UNF tiene como misión principal promover la Agenda 2030, eje central de la política exterior y doméstica del Gobierno de Sánchez.

Por último, el Gobierno de Sánchez también ha contribuido a las agencias de la ONU a las que también apoya la UNF, como ONU Mujeres y Seguridad Alimentaria.

En resumidas cuentas, existe un claro alineamiento estratégico entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la UN Foundation, que además financia los mismos objetivos y agencias que la Fundación. No resulta extraño que la UNF, que no las Naciones Unidas, le haya otorgado este año su máximo galardón, el Premio Campeón del Cambio Global.