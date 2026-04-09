Ignacio Granada, funcionario del Ministerio de Hacienda, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo, donde se juzga el 'caso mascarillas', que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le dio la "orden" de trasladar a la Agencia Tributaria la solicitud de una empresa de Víctor de Aldama para que se decretara el aplazamiento de un embargo. A cambio, según Aldama, Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, le instó a que tuviera un detalle con Moreno que se convirtió en un sobre con 25.000 euros.

La versión dada por la propia Montero ante el Supremo en fase de instrucción contrasta fuertemente con lo defendido este jueves por el testigo. Según su declaración, el asunto se trasladó a Granada para que decidiera qué hacer, pero el funcionario de Hacienda aseguró haber recibido una "orden".

El funcionario de Hacienda ha desvelado que se le "ordenó que lo trasladase a la Agencia Tributaria. Yo en cumplimiento de la orden de mi superior jerárquico lo trasladé". Ha asegurado también que aunque este tipo de peticiones "no es habitual, tampoco es infrecuente".

El funcionario de Hacienda ha señalado que desde el gabinete de la Agencia Tributaria le comunicaron que ya habían informado a la empresa de que la deuda reclamada no era aplazable, aunque él no llegó a saber como se resolvió ese procedimiento o si se hizo alguna gestión adicional.

Según la declaración de Aldama durante la instrucción del caso, fue Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, quien le indicó que debía tener "un detalle" con Moreno que, según su versión, se materializó en un sobre con 25.000 euros que le habría entregado en un bar frente al ministerio de Hacienda. Esta afirmación fue posteriormente desmentida por el propio Moreno.

Este es solo uno de los múltiples escándalos que acorralan a María Jesús Montero y a su jefe de gabinete, inocente según la ministra. "Pongo las manos en el fuego por mi director de Gabinete", señaló la ministra de Hacienda hace un año en el Congreso de los Diputados.