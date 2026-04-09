Visita 'clandestina' de Óscar Puente a Cataluña: reunión con Illa y actos sin prensa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagoniza una esperpéntica estancia en Barcelona, ciudad que no pisaba desde el pasado 12 de enero, cuando presentó junto al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, el traspaso de Rodalies (las cercanías de Renfe en Cataluña) a la administración autonómica para contentar a ERC.

Pocos días después aconteció el accidente de Adamuz, con 46 víctimas mortales y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas. Ese último accidente dio paso al caos ferroviario en la región, en la que durante dos días no circuló ningún tren de Rodalies. A partir de ahí, Rodalies se convirtió en una especie de ruleta rusa en la que se cancelaban trenes sin aviso o partían y llegaban con retrasos de horas.

El caos persiste. Muchos de los usuarios de Renfe se han pasado a transportes públicos alternativos y, quienes han podido, al coche particular. La circulación ferroviaria en Cataluña está sujeta a imponderables de todo tipo. En más de doscientos tramos se ha tenido que reducir drásticamente la velocidad y hasta hace sólo dos días no se pudo reabrir el tramo afectado de Gelida por el desprendimiento de un talud de la autopista AP-7.

A pesar de todas esas incidencias o precisamente por ellas, el ministro ha evitado viajar a Cataluña hasta hoy. En teoría, ayer tenía que estar en Barcelona para la entrega del insólito premio de literatura de Aena, que ha recaído en una escritora argentina crítica con Milei, pero el ministro no apareció. Lo ha hecho hoy, pero en circunstancias verdaderamente excepcionales y como si se tratara de una visita clandestina.

Reunión a primera hora con Illa

De entrada, se ha reunido con Salvador Illa a las siete y media de la mañana para hablar de la crisis de Rodalies. El encuentro ha sido a puerta cerrada y no ha habido comparecencia ante los medios. Tampoco ha habido prensa en el resto de actos protagonizados por Puente. El ministro ha visitado el centro de regulación de Adif en la Estación de Francia de Barcelona y también las obras de construcción en la Sagrera de una estación para el AVE.

El ministro tuitero no ha querido saber nada de la prensa en su jornada catalana en un momento especialmente delicado para él por las revelaciones sobre el accidente de Adamuz y en pleno juicio a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas, las coimas y los enchufes de las amantes del que también fuera ministro de Transportes.