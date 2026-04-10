La trama Koldo ofreció el chalet de la Alcaidesa al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, solo un mes después de comprarlo supuestamente para "invertir".

Este jueves ha declarado como testigo en el juicio de la trama Koldo que se celebra en el Supremo Leonor González Pano, administradora única de la sociedad Have Got Time SL creada en enero de 2021 y que adquirió el chalet en la urbanización La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) en junio de ese mismo año. La testigo ha asegurado que aunque ella era la administradora de la sociedad, el empresario y socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, era realmente quien dirigía la sociedad y dio la orden de adquirir el chalet para Ábalos en compensación por la consecución de la licencia de hidrocarburos para la sociedad Villafuel. González Pano ha asegurado en el Supremo que Claudio Rivas justificó la compra del inmueble en una supuesta inversión.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "el exministro Ábalos se ha quedado sin coartada tras la declaración de Leonor González Pano desvelando que Claudio Rivas justificó la compra del chalet de la Alcaidesa en una supuesta inversión. La razón es que la casa que se adquirió en junio de 2021 por una cantidad cercana a los 585.000 euros pagados en parte en efectivo o a través de sociedades vinculadas como NextoMega Trade SL, fue ofrecida supuestamente a Ábalos para que la alquilase con opción de compra solo un mes después".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "no tiene sentido adquirir un inmueble para invertir supuestamente y que se ofrezca un alquiler con opción a compra a otra persona al mes siguiente. En realidad, esta operación esconde una dádiva al ministro por conseguir la licencia de Villafuel, tal y como ha declarado Leonor González Pano en el Supremo".

Cabe destacar que poco después de la compra el 1 de julio de 2021, se firmó el supuesto contrato de alquiler con opción a compra con José Luis Ábalos, que detallaba una renta mensual de 2.500 euros durante 5 años y una opción de compra por unos 665.000 euros, descontando lo ya pagado. Ábalos abonó solo la fianza de unos 5.000 euros y el primer mes, por un total de unos 7.500 euros. No obstante, disfrutó del inmueble varios meses, al menos de julio a noviembre/diciembre de 2021 y el contrato se rescindió poco después.

Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recogidos en el sumario de la trama Koldo ya apuntaban a que esta operación formaría parte de una contraprestación ligada a las gestiones para obtener una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel SL. Además, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, participó activamente en la elección de la casa enviando anuncios al entonces ministro de Transportes.

El chalet de la Alcaidesa.

El chalet de la Alcaidesa

El chalet situado en la urbanización Alcaidesa Playa, entre La Línea de la Concepción y Sotogrande (Cádiz) es una vivienda unifamiliar de aproximadamente 300 m² construidos sobre una parcela de 750 m². Cuenta con 6 habitaciones, 3 baños, piscina, amplio jardín y vistas cercanas al mar.

Entre 2020 y 2021, José Luis Ábalos y Koldo García buscaron activamente chalets de lujo en la costa (Torremolinos, Chiclana, Sotogrande, La Alcaidesa, etc.). Ábalos enviaba anuncios a Koldo. Finalmente, la trama corrupta compró este chalet. Las arras fueron pagadas entre abril y mayo de 2021 a través de NextoMega Trade SL, la sociedad de Claudio Rivas. La escritura final se formalizó el 10 de junio de 2021 a nombre de la sociedad Have Got Time SL.

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