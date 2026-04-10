Bolaños viaja a Marruecos y presume de "relaciones fraternales" en pleno chantaje migratorio al Gobierno

Nueva visita del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos. Este jueves, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asistido, en Rabat, la capital del país vecino, al primer encuentro de titulares de justicia de Marruecos, España y Portugal para impulsar mecanismos de cooperación para la organización del Mundial 2030 que, a su juicio, debe ser "un evento deportivo espectacular".

Bolaños ha defendido en Marruecos que el Mundial 2030 "no solo es un evento deportivo" sino "un mensaje al mundo que queremos, que es una organización de tres países diferentes, dos continentes, con lenguas diferentes, con religiones distintas".

"Queremos que ese sea el mundo que tengamos todos", con "tolerancia" y donde "los vecinos se miran con amistad y con relaciones fraternales como las que tienen en este momento España y Marruecos", ha añadido Bolaños en declaraciones a la prensa tras su llegada a la capital marroquí.

El ministro de justicia también ha hablado sobre las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y ha asegurado que atraviesan su "mejor momento". Sin embargo, Bolaños no ha hecho mención a la presión migratoria que sufre España procedente del país vecino. Libertad Digital ha informado en varias ocasiones que el rey de Marruecos utiliza la inmigración como arma de presión contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En lo que respecta a lo deportivo, Bolaños y sus homólogos de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, y Portugal, Rita Alarcão Júdice, firmarán este viernes en Rabat un acuerdo de entendimiento sobre cooperación judicial ante el Mundial 2030. Debido a la tensión entre España y Marruecos por ver quien acoge la final del torneo, Bolaños tampoco se ha querido pronunciar al respecto.