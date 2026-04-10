El Consejo de Informativos desafía a la dirección de RTVE y fija su encuesta tras siete meses de bloqueo

El Consejo de Informativos (CDI) de RTVE ha puesto fin a los meses de bloqueo en torno a la encuesta interna dirigida a los profesionales de la corporación y ha confirmado finalmente su celebración el próximo 24 de abril. El proceso, que llevaba más de siete meses de negociaciones, discrepancias técnicas y advertencias legales, se realizará de forma presencial en distintos centros de trabajo de la televisión pública.

La consulta, impulsada por el propio Consejo de Informativos de TVE, tiene como objetivo conocer la opinión de los trabajadores sobre la situación interna de la casa en cuestiones sensibles como la independencia informativa, la carrera profesional, la externalización de contenidos o el estado de los servicios informativos.

Siete meses de bloqueo y tensiones internas

El origen del conflicto se remonta a mediados de septiembre, cuando el Consejo de Informativos solicitó los medios necesarios para lanzar la encuesta a toda la plantilla. Según su versión, el proceso quedó paralizado durante meses debido a distintas trabas administrativas y discrepancias con la dirección sobre la forma de ejecución y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

En ese periodo, el órgano denunció reiteradamente la falta de avances y llegó a elevar quejas formales a la presidencia y al Consejo de Administración de la corporación. El principal punto de fricción se centraba en el alcance de la encuesta, su distribución y el uso de herramientas digitales internas.

La dirección de la corporación, por su parte, justificó sus objeciones alegando que el procedimiento no cumplía con los requisitos legales establecidos. En este sentido, llegó a señalar que el proceso "se pretendía hacer al margen de las obligaciones" en materia normativa y de protección de datos.

La encuesta: contenidos y alcance

El cuestionario, según ha detallado el propio CDI, está compuesto por doce preguntas y un apartado abierto a propuestas, quejas o sugerencias. Entre los temas que aborda se incluyen la situación actual de RTVE tras el cambio legislativo de 2024, la independencia de los informativos, la carrera profesional, los programas de actualidad informativa, la externalización de servicios y posibles acciones de protesta dentro de la plantilla.

Cabe recordar que este proceso de consulta interna se enmarca en un contexto de fuerte tensión dentro de la corporación, en el que el propio Consejo de Informativos ha cuestionado en distintas ocasiones la línea editorial de algunos espacios de actualidad de TVE, entre ellos programas como Mañaneros 360 y Malas Lenguas.

En su informe más reciente, el órgano de control interno llegó a señalar posibles problemas de rigor informativo, presencia de sesgos y un uso cuestionado de determinados recursos en el tratamiento de la actualidad, lo que derivó en un enfrentamiento público con la dirección de la corporación y en críticas cruzadas sobre la metodología y las conclusiones de dichos análisis. En este clima de controversia, la encuesta ahora convocada se plantea también como una vía para recoger la percepción de la plantilla sobre la independencia de los informativos y el funcionamiento interno de la cadena.

El órgano interno ha insistido en que la consulta se diseñó como un proceso anónimo y voluntario, sin recogida de datos personales y con un único voto por trabajador desde el correo corporativo. En su configuración, aseguran que se emplearon herramientas de Microsoft 365 autorizadas por la dirección.

Del intento telemático a la votación presencial

Tras meses de idas y venidas, la encuesta se celebrará finalmente de manera presencial en centros de referencia como Torrespaña, Prado del Rey, Sant Cugat y Canarias, mediante urnas y cajas de cartón instaladas en las sedes.

El propio Consejo de Informativos ha explicado el cambio de formato en una nota interna dirigida a la plantilla, en la que reconoce que el modelo ideal habría sido digital, pero que las circunstancias han obligado a modificarlo.

"Aunque nos habría gustado hacerla telemáticamente, finalmente se realizará presencial mediante cajas de cartón", señala el comunicado interno, en el que también se informa de que en los próximos días se enviarán instrucciones detalladas sobre el procedimiento de votación.

Un conflicto prolongado con la dirección

Durante todo el proceso, el Consejo de Informativos ha mantenido que la encuesta responde a la necesidad de recoger el sentir de los profesionales ante lo que consideran preocupaciones estructurales dentro de la corporación.

El enfrentamiento con la dirección se ha intensificado en distintos momentos del proceso, especialmente tras las advertencias sobre posibles incumplimientos en materia de protección de datos y las solicitudes de modificación del procedimiento inicial.

Pese a ello, el órgano ha defendido en todo momento la legalidad del diseño de la encuesta y su encaje dentro de las funciones del Consejo de Informativos, que incluyen la defensa de la independencia y la calidad de los contenidos informativos en la televisión pública.

Con la fecha ya fijada, el Consejo de Informativos ha trasladado a la plantilla que en los próximos días se concretarán las instrucciones para la participación en la votación. El resultado de esta consulta será clave para conocer el posicionamiento interno de los trabajadores de la corporación sobre la situación actual de los informativos y otros aspectos organizativos de RTVE.