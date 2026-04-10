Hasta 20.000 menas y extutelados podrían beneficiarse de la regularización masiva del Gobierno

La regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez va a toda marcha y continúa yendo según lo planeado. Un sector de los inmigrantes que ha pasado totalmente desapercibido y que también podrá beneficiarse de la medida regulatoria del Gobierno son los menas, los menores extranjeros no acompañados, y los inmigrantes extutelados, que juntos han crecido un 155,3% desde junio de 2021.

Entrando en mayor detalle de los datos, el número de menas y extutelados, de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en vigor en España, alcanzó en septiembre de 2025 las 20.116 personas, lo que supone un 155,3% más que en junio de 2021, cuando había 7.878, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizados por Libertad Digital. Por lo tanto, hay 12.238 jóvenes extranjeros solos más que hace cuatro años. La edad media de estas veinte mil personas es de 19 años.

En cuanto al sexo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, el porcentaje de mujeres es solo del 6%. En términos de nacionalidad, en 2021, los marroquíes representaban el 76% del total, mientras que a finales del año pasado la cifra descendió al 54%. Las principales nacionalidades actuales son Marruecos (10.921 personas), Gambia (2.567), Argelia (2.063), Senegal (1.680) y Mali (580 personas).

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A 30 de junio de 2021, del total de menores no acompañados o jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia en vigor, el 27% (2.158) pertenecía a la franja de edad de 16 y 17 años. Sin embargo, a 30 de septiembre de 2025 el 17% (3.510 personas) pertenecía a esa franja. Cuatro años después, el número de personas de 16 y 17 años ha aumentado un 62,7%, mientras que el crecimiento en el grupo de edad de 18 a 23 años ha sido de 190,3%, puesto que se ha pasado de 5.720 a 30 de junio de 2021 a 16.606 a 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el informe destaca que en septiembre de 2025 casi la totalidad de los menas de 16 y 17 años (97%) ya disponían de una autorización temporal que les habilitaba a residir y trabajar. Sin embargo, el órgano reconoce que, en la práctica, la integración laboral de estas personas era "compleja" por no reconocerse expresamente en su tarjeta de residencia este derecho.

Pues bien, de estos miles de menas y extutelados, los que cumplan con los requisitos podrán acogerse a la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que llegaron a España antes de diciembre del año 2025. Los que han sido vetados de esta medida migratoria del Ejecutivo han sido los ucranianos refugiados que huyeron de la guerra en el año 2022. El desconcierto ante esta decisión ha sido mayúsculo.