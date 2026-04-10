Intervenidos en Huelva 5.000 kilos de cocaína, el mayor alijo de la historia en la costa onubense

Intervenido en Huelva el mayor alijo de droga que trataba de introducirse en España por la costa onubense. 5.000 kilos de cocaína que venían introducidos en embarcaciones de alta velocidad y que se habían almacenado en dos guarderías de las localidades de Gibraleón y Utrera, esta última en Sevilla.

En total la Policía Nacional ha detenido a diez personas en el marco de esta operación en la que se han incautado cinco armas de guerra que se utilizaban para custodiar la mercancía, además de una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial los diez detenidos han ingresado en prisión.

La operación se llevó a cabo el 13 de marzo cuando varias personas introdujeron en territorio nacional el cargamento de droga cuyo reparto fue detectado por los agentes al día siguiente. Así, se detectó una primera furgoneta trasladando parte del alijo hasta una vivienda en Utrera, y poco después otra cargada con 35 fardos que equivalen a más de una tonelada de cocaína. Automáticamente la Policía procedió a la detención del conductor del vehículo, así como a la de los otros dos individuos que realizaban labores de vigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías de droga para almacenar y custodiar el alijo.

Vigilaban la droga con armas de guerra

En la de Gibraleón, en Huelva, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos. Además, se incautaron de cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Cinco personas fueron detenidas en este lugar, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización criminal.

Finalmente, la operación se ha saldado con diez detenidos que han sido acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo por lo que han pasado a disposición judicial y el juez ha decretado su entrada en prisión.

Su valor alcanzaría los 130 millones de euros

Según ha explicado el responsable de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, la droga intervenida podría tener como destino Países Bajos, mientras se estima que su valor en el mercado negro podría haber superado los 130 millones de euros.

De igual forma ha explicado que la introducción del alijo por Huelva obedece al aprovechamiento de las estructuras logísticas y de las rutas usadas para el transporte de otro tipo de drogas, como el hachís. La investigación continúa abierta.