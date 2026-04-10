La abstención de dos concejales del PSC permite a Sílvia Orriols aprobar sus primeros presupuestos

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll (Gerona), que gobierna la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, están en el punto de mira de la dirección del partido de Salvador Illa por haberse abstenido en la votación sobre los presupuestos municipales. Dicha abstención permitió que Sílvia Orriols ganara la votación en segunda vuelta por su voto de calidad. Así, no tendrá que recurrir a la cuestión de confianza como había hecho en años anteriores. Los seis concejales de Aliança Catalana más el concejal de 'Som-hi Ripoll' (Adelante Ripoll) votaron a favor de las cuentas, que fueron rechazadas por los siete concejales que suman Junts, ERC y la CUP. La abstención de los dos del PSC provocó que en segunda vuelta se impusiera el voto de calidad de la alcaldesa.

Los ediles socialistas señalados por su propio partido arguyeron que con la abstención querían evitar que Ripoll volviera a estar en el punto de mira con una cuestión de confianza. Orriols ya superó el año pasado una cuestión de confianza porque la oposición fue incapaz de ponerse de acuerdo para presentar un candidato alternativo. Ante el riesgo de que se produjera la misma situación, los concejales socialistas decidieron facilitar la aprobación de las cuentas.

Enterados en el PSC de Gerona de lo sucedido en Ripoll el jueves por la noche, amenazaron a los dos ediles con una purga por no haber seguido la pauta de Salvador Illa contra Aliança Catalana, partido contra el que mantiene una particular cruzada por las tesis contra la inmigración de origen magrebí de Orriols, también diputada en el Parlamento autonómico. Así, el partido socialista en Gerona emitió un comunicado en el que asegura que "el proyecto político de los socialistas se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia, y es absolutamente incompatible con cualquier planteamiento que promueva la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de discursos de odio".

Sobrepasados por la repercusión de su abstención, los dos ediles han pedido disculpas y han puesto sus cargos a disposición del partido. También han admitido que se equivocaron, que olvidaron el "principio" de no colaborar con la extrema derecha y que están en contra de los presupuestos, cifrados en quince millones, presentados por los ultraseparatistas de Aliança Catalana.