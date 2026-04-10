La Audiencia Nacional confirma la absolución del yihadista que asesinó a un sacristán en Algeciras

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del yihadista que asesino en 2023 a un sacristán en Algeciras por su completa alteración psiquiátrica. De igual manera, ha confirmado su internamiento por 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

El pasado mes de noviembre en una sentencia de la Sección Primera se señalaba que en el momento de los hechos el hombre presentaba un "cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal".

Ahora la Sala de Apelación confirma esta sentencia y desestima los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares. La Sala acuerda ahora "desestimar del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia nº 30 dictada con fecha 25 de Noviembre de 2026 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa de referencia, cuyo Fallo confirmamos en su integridad. Sin condena en las costas procesales de esta segunda instancia", según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Esquizofrenia paranoide"

La sentencia de la Audiencia Nacional recogía un informe médico llevado a cabo por psiquiatras en el año 2023 dónde se señalaba que este hombre padecía una "esquizofrenia paranoide" y que las "ideas delirantes distorsionaban su apreciación de la realidad propia y del entorno en el momento de su conducta violenta".

No obstante, al margen de su absolución, se le impuso el pago de una indemnización de 15.000 euros para la viuda del sacristán, 50.000 euros para cada uno de sus dos hijos y 17.000 euros a los los familiares del vicario al que intentó a asesinar y acabó dejando herido.

Por otro lado, la sentencia también la absolvía de los "delitos de asesinato terrorista, asesinato intentado terrorista, lesiones terroristas, interrupción de ceremonia religiosa, de profanación y de odio de que venía acusado en esta causa" de los que se le acusaba.