La Fiscalía deja en evidencia al Gobierno Vasco por su "uso indebido" del tercer grado a la etarra 'Anboto'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto firmemente contra la decisión del Gobierno Vasco regido por la coalición entre el PNV y el PSOE de conceder el tercer grando a la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto.

La consejería de Justicia, dependiente de la socialista María Jesús San José, acordó a finales del pasado mes de marzo concederle a la exdirigente etarra el tercer grado, es decir, el régimen de semilibertad para Anboto. Este hecho le permitíría salir de prisión de lunes a viernes. Anboto fue condenada a 400 años de cárcel por dirigir la banda terrorista. Hasta el momento, ha cumplido 22 de ellos.

Ahora, según ha informado la Fiscalía mediante un comunicado, el Ministerio Público ha elevado un informe al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria posicionándose frontalmente en contra de la decisión. De hecho, acusa al Gobierno de Inmanol Pradales de provocar una "conversión encubierta" de su actual situación penitenciara para favorecer que la exterrorista pueda salir de prisión.

En concreto, el informe firmado por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria del citado órgano judicial, Carlos García-Berro, achaca la decisión del Ejecutivo vasco a un "uso indebido" del reglamento penitenciario de esta comunidad autónoma. Se refiere al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario del País Vasco, que establece los parámetros de flexibilización de las condenas.

En este sentido, asegura que se ha producido un tercer grado "anticipado", ya que, según argumenta, el citado artículo "no puede funcionar" para otorgar a una persona concreta esta medida de gracia penitenciaria. Este, de hecho, es un "mecanismo excecpcional y puntual para actividades concretas" e "incompatibles" con el régimen penitenciario ordinario, "y siempre dentro del itinerario progresivo".

Así, apunta a una "vulneración" del principio de progresividad que rige el sistema penitenciario; es decir, que las salidas tienen que crecer en tiempo y duración por permisos especiales y, si el reo cumple las condiciones, se podría llegar a pensar en el tercer grado. "El quebranto de este principio es especialmente grave en delitos de terrorismo", subraya.

Por todo ello, el fiscal critica que la decisión "desnaturaliza la institución" penitenciaria y permite actividad externa a personas que, por reglamento, no deberían optar a ello por el momento. Esto se debe a que Anboto no ha alcanzado tres cuartas partes de la condena, como lo estipula el reglamento.

"Tratándose de una terrorista de extrema notoriedad y especial gravedad, la concesión del 100.2 hubiera exigido una motivación reforzada, una valoración específica del impacto social y victimológico y una justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria", explica el Ministerio Fiscal.

De esta forma, la Fiscalía intenta paralizar que se haga efectiva la opción de semilibertad concedida por el Gobierno Vasco y desliza que, de hacerse efectiva, podría interponer un recurso contra el tercer grado de la exdirigente de ETA.