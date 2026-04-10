La Fiscalía, hasta el final con García Ortiz: presenta un recurso de amparo al Constitucional atacando al Supremo

La Fiscalía ha presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que ataca al Tribunal Supremo y pide la absolución del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La fiscal general, Teresa Peramato, ya anunció hace un mes que había habilitado a la teniente fiscal para que esta presentase un recurso de amparo ante el Constitucional con el objetivo de anular la sentencia a García Ortiz, condenado por haber cometido un delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Según ha hecho público el Ministerio Público mediante un comunicado, la teniente fiscal ha hecho efectivas estas intenciones en la presente semana, en mitad del caos judicial formado por el comienzo de la vista oral tanto del juicio a la trama Koldo como a la Kitchen. Así, ha presentado un recurso ante el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido cargando contra la sentencia del Supremo.

De hecho, el escrito acusa a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal de haber condenado a García Ortiz con indicios "débiles" y que, para nada, según el criterio de la Fiscalía, contaban con carga probatoria. Sostiene el escrito que existen otras versiones más verosímiles a la hora de analizar quién pudo haber filtrado la información reservada de González Amador.

Además, apuntala que García Ortiz se limitó a informar verazmente sobre una cuestión de dominio público desmintiendo, según alega, una información falsa. Por todo ello, el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta habría, según la Fiscalía, vulnerado hasta cuatro principios fundamentales de García Ortiz.

En concreto, especifica dos vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia: la de no avalar la versión de los periodistas que testificaron negando la participación de García Ortiz; y por haber escogido, de todas las versiones posibles, la más perjudicatoria para García Ortiz.

Asimismo, alega que se ha producido una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, impugnando así el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó al despacho del entonces fiscal general; otra a conocer los hechos por los que se le acusa, porque el Supremo acabó penando la nota de prensa cuando en un principio no era objeto de acusación; y del derecho a la legalidad penal.