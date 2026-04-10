Los bibliotecarios estallan contra Rufián: "Prefiero llenar TikTok que bibliotecas"

El Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña ha criticado este viernes las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, realizadas durante un acto celebrado en Barcelona junto a Irene Montero.

En dicho acto, el dirigente republicano afirmó: "Prefiero llenar TikTok que bibliotecas, porque mi hijo mira el TikTok, sin renunciar a lo que soy, yo nunca oculto lo que soy", unas palabras que han generado la reacción del colegio profesional.

La institución ha lamentado estas manifestaciones, calificándolas de "poco afortunadas" al considerar que no reflejan adecuadamente el papel de las bibliotecas públicas. En un mensaje difundido a través de la red social X, los bibliotecarios subrayan que estos espacios "no compiten con TikTok" y defienden su función como servicios esenciales para el acceso al conocimiento.

Des del COBDC lamentem les declaracions poc afortunades d’un representant públic com @gabrielrufian. Les biblioteques no competeixen amb TikTok: garanteixen accés al coneixement, pensament crític i igualtat d’oportunitats. La cultura pública mereix més respecte i compromís… https://t.co/8GC5vYg7we — COBDC (@cobdc) April 10, 2026

Según el colegio profesional, las bibliotecas "garantizan el acceso al conocimiento, al pensamiento crítico y a la igualdad de oportunidades", y añaden que "la cultura pública merece más respeto y compromiso institucional".

Las declaraciones de Rufián se produjeron durante un acto en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el que el portavoz de ERC e Irene Montero participaron en un debate sobre la relación entre distintas formaciones de la izquierda y posibles espacios de confluencia política.

En este contexto, ambos dirigentes defendieron la necesidad de cooperación entre fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, en un encuentro que reunió a más de 300 personas.