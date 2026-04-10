Sánchez coloca al frente de la AEMET a un alto cargo sin titulación universitaria ni formación científica

El Gobierno de Pedro Sánchez ha consumado la reestructuración de la cúpula de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con un nombramiento que prescinde del perfil técnico y científico tradicional en la institución.

Tras la destitución de María José Rallo, el Ejecutivo ha designado como nuevo responsable a Hugo Morán, actual secretario de Estado de Medio Ambiente, cuyo currículum oficial revela una carencia absoluta de titulación académica superior y de experiencia en el sector meteorológico o físico.

Sin grado universitario en el portal de transparencia

La trayectoria académica de Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963) se limita, según consta en el Portal de Transparencia del Gobierno y en la propia ficha del Ministerio, a "estudios de Derecho iniciados". No figura ninguna licenciatura, grado ni especialización técnica que avale su capacidad para dirigir un organismo de alta complejidad científica como la AEMET. El nuevo presidente de la Agencia llega al cargo tras una carrera volcada exclusivamente en la gestión política orgánica dentro del PSOE y la administración local asturiana.

Desde 1987, Morán ha encadenado cargos públicos, comenzando como concejal y posteriormente como alcalde de Lena durante doce años. Su salto a la política nacional se produjo de la mano de las estructuras del partido, ocupando diversas secretarías federales relacionadas con el medio ambiente y la transición ecológica en los últimos tres congresos de la formación socialista.

Control político sobre el rigor científico

La decisión de Sánchez de situar a un político de carrera al frente de la AEMET rompe con la línea de perfiles técnicos que solían liderar la casa. La estructura del Ministerio para la Transición Ecológica refuerza así su control sobre el organismo encargado de las predicciones meteorológicas y la vigilancia climática, áreas que el Gobierno ha situado en el centro de su agenda ideológica. Morán ya ejercía la supervisión de la agencia desde su puesto como secretario de Estado de Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrado mediante el Real Decreto 574/2018, de 18 de junio, a propuesta de la ministra Teresa Ribera.

El relevo en la cúpula plantea interrogantes sobre el ajuste salarial del nuevo responsable. Hasta la fecha, Hugo Morán percibía como secretario de Estado una retribución bruta anual de 124.668,36 euros (unos 8.904,88 euros mensuales). Esta cifra contrasta con los 102.677,66 euros anuales que cobraba su antecesora en la presidencia de la AEMET, María José Rallo del Olmo. La reorganización de la agencia, que ahora separa las funciones de gobierno (presidencia) de las ejecutivas (dirección), deja en el aire si Morán mantendrá su actual escala salarial de alto cargo gubernamental o se ajustará a la del organismo que ahora preside.

Trayectoria ligada a la gestión de residuos y minería

La experiencia profesional de Hugo Morán se ha centrado en entes administrativos y consorcios regionales. Destacan sus etapas en COGERSA (Gestión de Residuos Sólidos de Asturias) y en la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM). Fue también presidente de la Federación Asturiana de Concejos y miembro del Consejo Económico y Social del Principado. En el ámbito legislativo, fue diputado por Asturias en la IX Legislatura, donde ejerció como portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, siempre desde una vertiente política y no técnica.