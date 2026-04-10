Sánchez insta a la UE a castigar a Israel y pide no permitir "una nueva Gaza en el Líbano"

Pedro Sánchez ha instado a las instituciones de la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante lo que considera violaciones del derecho internacional humanitario, y ha advertido de que no se debe permitir "una nueva Gaza en el Líbano". Lo ha hecho durante su intervención en el European Pulse Forum 2026 celebrado en Barcelona.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha defendido que la Unión Europea debe actuar con coherencia ante lo que ha calificado como incumplimientos del derecho internacional. En ese contexto, ha planteado la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, al considerar que se están vulnerando varios de sus artículos.

Sánchez ha señalado que esta decisión debería tomarse "por coherencia y también por empatía", y ha vinculado la posición europea en este conflicto con su credibilidad internacional en otros escenarios, como el de Ucrania.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que España está dispuesta a dar ese paso junto a otros socios europeos, en un momento en el que, según ha dicho, varios países están pendientes de la posición que adopte la Unión Europea.

Mensaje a la Unión Europea y toma de decisiones

Durante su intervención en el foro, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, Sánchez ha insistido en que la Unión Europea no debe quedar bloqueada por la necesidad de consenso unánime.

En este sentido, ha afirmado: "No necesitamos unanimidad para avanzar; necesitamos voluntad política", en referencia al sistema de toma de decisiones en política exterior comunitaria.

El presidente ha defendido que Europa debe mantener su papel como referente internacional basado en reglas, pero también ha subrayado la necesidad de actuar cuando esas reglas se incumplen.

Defensa del orden internacional y crítica al repliegue

Sánchez ha reivindicado un orden global basado en normas y ha advertido contra la pasividad ante los conflictos internacionales. Ha señalado que no basta con la "frustración o el lamento" y ha pedido una reacción más activa de la Unión Europea.

En este sentido, ha afirmado que mirar hacia otro lado ante las violaciones del derecho internacional o el uso del comercio como herramienta de presión supondría asumir marcos políticos contrarios a los valores europeos.

El presidente ha contrapuesto esta visión con lo que ha descrito como tendencias de repliegue en algunos países, defendiendo que Europa debe mantener su apertura al mundo.

Europa en el contexto global

Sánchez ha subrayado que la Unión Europea sigue siendo, a su juicio, un espacio de estabilidad, confianza y previsibilidad para el resto del mundo. Ha señalado también que muchos países del denominado sur global observan la posición europea en este tipo de crisis internacionales.

En esa línea, ha defendido que Europa debe reforzar su papel no solo en materia de seguridad y defensa, sino también en lo que ha definido como un "rearme moral" para contribuir a la paz global.

Asimismo, ha defendido la apertura europea al comercio, al talento y a la cooperación internacional, mencionando acuerdos con distintas regiones y países como Mercosur, India, China, Estados Unidos y África.

El presidente del Gobierno no ha respondido de forma directa a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha acusado al Ejecutivo español de mantener una "guerra diplomática". Sánchez ha evitado entrar en ese cruce de declaraciones durante su intervención.