Siete inmigrantes entran en Ceuta tras saltar la valla sin ser detectados por las cámaras

Un grupo de siete inmigrantes de origen subsahariano ha logrado entrar en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos, sin ser detectados por las cámaras de seguridad del perímetro. Según han informado a la agencia EFE fuentes policiales, todos ellos se encuentran en buen estado de salud tras acceder a territorio español.

De acuerdo con las mismas fuentes, los inmigrantes habrían accedido a Ceuta por diferentes zonas del perímetro fronterizo terrestre, que cuenta con una extensión de 8,2 kilómetros y está protegido mediante un sistema de doble valla.

La entrada se produjo sin que los sistemas de vigilancia del perímetro alertaran de su presencia en el momento del salto, según la información facilitada. Una vez en territorio de la ciudad autónoma, los siete inmigrantes no fueron detenidos por los agentes de la Guardia Civil encargados de la custodia de la frontera.

Los inmigrantes, en su mayoría jóvenes, proceden de países como Guinea y Sudán, entre otros. Tras completar la entrada en Ceuta, todos ellos se desplazaron hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), las instalaciones habilitadas en la ciudad para la acogida temporal de inmigrantes llegadas a territorio español, donde se realizan los primeros trámites administrativos y de atención básica.

La frontera terrestre entre Ceuta y Marruecos está diseñada para delimitar el paso entre ambos territorios. El sistema de cierre perimetral se complementa con cámaras de seguridad y la vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad españolas. Y, aunque la presión migratoria se ha reducido en Ceuta, se siguen registrando accesos puntuales tanto por la vía marítima como por la terrestre.