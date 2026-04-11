FAES desmonta los "placebos ideológicos" de Sánchez: Del "No a la guerra" al "cohete económico"

La fundación FAES ha lanzado una dura ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de gobernar mediante propaganda y de intentar sustituir la realidad por relatos políticos diseñados para neutralizar el desgaste del Ejecutivo. En un editorial titulado Volver a funcionar, la institución presidida por el expresidente José María Aznar denuncia que el sanchismo pretende imponer en la opinión pública dos grandes consignas convertidas, a su juicio, en "placebos ideológicos". Hablamos del manido "No a la guerra" y del supuesto "cohete económico" defendido a ultranza por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Según FAES, el Ejecutivo socialista estaría "empeñado en camuflar la realidad con propaganda" y en construir discursos políticos que sustituyan el análisis riguroso tanto en política interior como exterior. La fundación advierte de que confundir ambas dimensiones supone cerrar cualquier posibilidad de acierto político y alimentar errores cuyas consecuencias acaban materializándose inevitablemente.

"Nada funciona en España"

El editorial cuestiona frontalmente el relato económico del Gobierno. Para FAES, presentar la situación económica española como un éxito rotundo constituye un diagnóstico "falso" que solo sirve para aplazar reformas necesarias. Y cuanto más se retrasan —avisa— más dolorosos terminan siendo los ajustes que impone la realidad. Y la historia reciente de este país ya nos enfrenta con esta realidad.

La fundación sostiene que el optimismo oficial contrasta con un deterioro perceptible de los servicios públicos y de las infraestructuras estratégicas del país, pese al aumento récord de la recaudación fiscal, la llegada de fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales comunitarias.

En ese contexto, FAES describe un país marcado por la sensación creciente de disfunción institucional. "El paisaje político español está poblado de apagones pendientes de explicación, trenes detenidos en comarcas inhóspitas, aeropuertos saturados, infraestructuras deterioradas que amenazan ruina y, en ocasiones, desencadenan accidentes fatales", afirma la institución. La comclusión por tanto, es evdiente: "Nada funciona en España".

El texto apunta además a un "déficit inversor" significativo al señalar que España es la tercera economía de la Unión Europea con menor inversión ferroviaria por cada mil kilómetros de vía, muy por debajo de la media europea.

Críticas al pacifismo de Sánchez en política exterior

La fundación también arremete contra la política internacional del Ejecutivo, especialmente por la recuperación del lema "No a la guerra". A juicio de FAES, adoptar posiciones exteriores guiadas por lo que denomina un "falso moralismo de inspiración partidista" compromete el interés nacional y erosiona la credibilidad de España como aliado fiable tanto en la OTAN como en la Unión Europea.

El documento defiende que Europa debe permanecer alineada con sus socios estratégicos y advierte de que ignorar amenazas reales puede conducir a escenarios aún más peligrosos. En ese sentido, alerta del riesgo que supondría la consolidación de regímenes teocráticos hostiles convertidos en potencias nucleares en una región ya extremadamente inestable.

FAES carga especialmente contra lo que denomina "pacifismo incondicional", recordando que el "pacifismo exportable como arma de guerra fue un invento soviético" destinado —según la fundación— a equiparar moralmente al agresor y al agredido.

Asimismo, acusa a Sánchez de haber ido más lejos que otros líderes europeos en su intento de encabezar la contestación internacional a las políticas de la Administración estadounidense, confundiendo interés partidista con política de Estado.

En clave electoral

Más allá de la crítica ideológica, la fundación sitúa el debate en clave electoral. Con la próxima cita autonómica andaluza como cierre del ciclo territorial, FAES plantea que un eventual cambio político nacional permitiría "volver a funcionar como Estado" y frenar lo que define como un proceso de desagregación institucional y constitucional impulsado por el sanchismo.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos simbolizaría, a juicio de la entidad, un "déficit de responsabilidad" política que agrava la parálisis administrativa.

El diagnóstico final del think tank ligado al expresidente Aznar es rotundo: España atraviesa una etapa marcada por la propaganda política, el deterioro estructural y la pérdida de rumbo estratégico. "España no funciona —concluye el editorial—: hay que volver a ponerla en marcha".