Nace en "buen estado" el bebé de la mujer que sigue en la UCI por el accidente ferroviario de Adamuz

Embarazada de cinco meses en el momento del siniestro, Raquel viajaba junto a su hermana, su pareja y su mascota en un tren Iryo con destino a Madrid, que descarriló y colisionó con otro convoy Alvia que se dirigía a Huelva.

Mientras sus acompañantes resultaron también heridos, Raquel sufrió un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad que obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece desde entonces.

A pesar de la dureza de su situación, este sábado ha dado a luz a un niño, según han informado las fuentes sanitarias del SAS. El parto se ha llevado a cabo mientras la joven sigue ingresada en estado crítico.

Existía una gran preocupación por el estado del bebé debido a las lesiones sufridas por la madre, pero las autoridades han confirmado que el recién nacido se encuentra "en buen estado".

La única paciente que sigue hospitalizada

Raquel es, a día de hoy, la única persona que continúa ingresada como consecuencia directa del accidente. El balance de la tragedia fue devastador: 46 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas. En total, 126 adultos y cinco menores necesitaron hospitalización, aunque casi todos fueron dados de alta progresivamente en las semanas posteriores.

La última alta médica se produjo el pasado 31 de marzo, cuando abandonó el hospital el último paciente que permanecía ingresado hasta ese momento. Desde entonces, Raquel es la última paciente ingresada por la tragedia.

La historia de Boro

Boro, el perro de Raquel, desapareció tras el accidente, lo que provocó una movilización ciudadana inesperada. Fue la hermana de la joven, Ana, quien lanzó un llamamiento desesperado en televisión: "Por favor, si nos pueden ayudar también a buscar a los animales, que son familia". Su mensaje generó una respuesta inmediata por parte de voluntarios y equipos de rescate.

Durante tres días, decenas de personas participaron en la búsqueda del animal en la zona del accidente. Finalmente, un grupo de bomberos forestales logró localizarlo y rescatarlo, devolviéndolo a su familia. Previamente, un agente medioambiental lo había avistado, aunque el perro logró escapar en ese primer intento de captura.