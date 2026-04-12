Erre que erre con el Guernica. El afán del Gobierno vasco para que se traslade la obra de Pablo Picasso a Bilbao ha dado un nuevo paso —y no precisamente hacia el consenso— tras las últimas declaraciones del presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, quien ha vuelto a defender que haya un traslado temporal. El dirigente del partido nacionalista insiste en la idea de que se trata de "más una cuestión de voluntad política que una cuestión técnica". Pero no, el obstáculo es y sigue siendo puramente técnico, según evidencia en el último informe del Museo Reina Sofía.

El informe técnico del Museo Reina Sofía sobre el estado de conservación del Guernica, fechado el 25 de marzo de 2026, concluye que la obra presenta una extrema fragilidad estructural derivada tanto de su compleja técnica como de su accidentada historia material. El lienzo, de gran formato y compuesto por lino y yute, ha sufrido múltiples tensiones a lo largo del tiempo, especialmente durante los numerosos traslados y enrollamientos en sus primeras décadas, lo que obligó a diversas intervenciones de restauración ya desde los años 40.

El estudio documenta de forma minuciosa un amplio conjunto de alteraciones: grietas, craquelados, microfisuras y pérdidas de capa pictórica repartidas por toda la superficie, muchas de ellas asociadas a esas tensiones históricas. Destaca la existencia de daños significativos —como la grieta en el cuello del caballo—, así como la presencia generalizada de cera-resina aplicada en restauraciones anteriores, que ha impregnado el soporte y modificado el comportamiento de los materiales. Además, la propia composición pictórica, con capas heterogéneas y el uso de pinturas industriales, incrementa la rigidez y vulnerabilidad del conjunto frente a cualquier vibración.

A la vista de estos factores, el informe es concluyente: aunque la obra se mantiene actualmente estable gracias a estrictas condiciones ambientales, cualquier traslado supondría un riesgo elevado. Las vibraciones inevitables en el transporte podrían provocar nuevas grietas, levantamientos de la pintura o incluso desgarros del soporte. Por ello, el documento oficial del museo desaconseja rotundamente mover el Guernica, una posición basada exclusivamente en criterios técnicos de conservación.

De la conservación artística… a la carrera espacial

Por si esto fuera poco, el último argumento del nacionalismo vasco para defender un posible traslado del mural supera cualquier expectativa al utilizar la siguiente analogía: si la humanidad es capaz de llegar a la Luna y regresar sin incidentes, también se debería poder hacer esto. Sí, así lo ha asegurado Iñigo Ansola: "Incluso esta misma semana hemos podido ver cómo el ser humano es capaz de llegar a la Luna y volver sin que nada malo ocurra", ha dicho exactamente a los medios. El presidente de la ejecutiva vizcaína del PNV sostiene por tanto que hoy existe tecnología suficiente para mover el cuadro sin riesgos. Un extremo que, insistimos, desmienten todos los técnicos. También en las terminales gubernamentales dan muestras del descabellado plan. Hoy mismo, el diario El País publica una entrevista con la historiadora Genoveva Tusell, quien deja varios titulares a tener en cuenta, siendo este quizás el más contundente: "Abrir la puerta para un eventual traslado me parecía una locura". Además, la historiadora remarca una situación que ya ha sido denunciada, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid. Y es que según Genoveva Tusell, la petición no nace de un diálogo técnico entre museos —como establecen los protocolos internacionales— sino de una negociación política directa entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez.

En cualquier caso, la comparación con viajes espaciales ignora el principio básico de conservación que asevera que el mayor avance tecnológico para preservar una obra extremadamente frágil sigue siendo no moverla. Así pues, el argumento lunar evidencia hasta qué punto la discusión ha abandonado el terreno artístico para instalarse plenamente en el político. El PNV mantiene que ha de hacerse para que haya una "reparación simbólica" que permitiría exhibir el cuadro en el Museo Guggenheim Bilbao durante los actos del 90º aniversario del bombardeo de Guernica.

En contraposición, los historiadores del arte recuerdan que el mural nunca fue concebido como patrimonio territorial. Por último, sólo hay que echar un vistazo a los últimos precedentes para desenmascarar al Gobierno vasco. Y es que, desde que la obra se encuentra en el Museo Reina Sofía, se han rechazado varias solicitudes. Entre ellas, las del Guggenheim de Bilbao en 1997, el MoMA en el 2000, el Museo de Ontario en Canadá en 2006, de nuevo el Guggenheim en 2007, el Grupo Fuji TV de Tokio en 2009 y el Gwangju de Corea del Sur en 2012. Y para sorpresa de nadie, la negativa siempre ha respondido al delicado estado del cuadro. Algo que no parece entrar en la cabeza de los dirigentes nacionalistas. O sí. Pero ya se sabe que hay que hacer política de todo, y a costa de todos.