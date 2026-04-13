De Moby Dick a la cigüeña: tres planes culturales para disfrutar esta semana en España

El programa Es la Mañana de Fin de Semana propone una agenda variada para todos los gustos. Tres planes repartidos por distintos puntos de España que combinan cultura, ocio y tradición.

Aunque Madrid no tenga mar, estos días ofrece la posibilidad de adentrarse en uno de los relatos más emblemáticos de la literatura universal. El Centro Cultural Casa de Vacas acoge la exposición Moby Dick, The Dream of Captain Ahab, una propuesta del artista Esteban Ruiz inspirada en la célebre novela de Herman Melville.

La muestra, de acceso libre y gratuito hasta el 26 de abril, explora la obsesión humana frente a la inmensidad de la naturaleza a través de obras cargadas de simbolismo. Una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo entre el hombre y el mar sin salir de la capital.

Playmobil en Cantabria

En Castro Urdiales, la tradición de la Semana Santa adquiere un formato muy original. El Castillo Faro de Castro Urdiales acoge la exposición Pasión en Playmobil 2026, disponible hasta el 19 de abril. La muestra reúne 15 maquetas que recrean escenas clave de la Pasión mediante figuras de Playmobil.

Extremadura celebra a su ave más icónica

La tercera propuesta nos lleva a Malpartida de Cáceres, donde se celebra la 35ª edición de la Semana de la Cigüeña del 13 al 19 de abril.

Este evento rinde homenaje a la cigüeña con un amplio programa de actividades: rutas por la naturaleza, talleres de observación de aves, exposiciones, cuentacuentos y hasta un concurso gastronómico de gazpacho.