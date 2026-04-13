El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por 4 delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos, mientras que la absuelve del intrusismo laboral.

Begoña Gómez se encontraba siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid por la comisión de cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo laboral.

En un auto de 39 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez procesa a la esposa de Pedro Sánchez, a su asesora María Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, abocándolos a juicio oral. "Se acuerda la continuación del procedimiento contra los investigados Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caludales públicos y apropiación indebida", explica el escrito, que aclara que Barrabés sólo se encuentra imputado por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

"No ha lugar a la prórroga de la presente instrucción", asevera el magistrado a pesar de que la defensa de Gómez había pedido nuevas pruebas periciales durante la cita a la que fueron convocados el pasado 1 de abril. De hecho, la acusación popular de Hazte Oír había pedido también la actualización de los sueldos de Cristina Álvarez. Sin embargo, el juez da carpetazo asegurando que "no ha lugar" a la procedencia de las citadas peticiones asegurando que no aportan nada nuevo a la instrucción.

De esta forma, el magistrado niega alargar un caso que ya se abocaba a juicio oral pero que parecía poder extenderse en el tiempo por sorpresa con estas nuevas peticiones. Entre otras cosas, la defensa de Gómez liderada por Antonio Camacho había pedido la declaración del codirector de la cátedra que dirigió Begoña Gómez y un estudio de la figura de los anteriores asesores de las parejas de los presidentes del Gobierno.

"Resulta sorprendente de solicitar en este momento esta testifical –la del codirector de la cátedra—, que podría haber llevado a cabo tal petición a lo largo de toda la instrucción, y sostener reiteradamente la tesis de que se estaba realizando una instrucción innecesariamente prolongada, (incluso afirmar que es una investigación prospectiva), y con exceso de testificales, este testigo, nada puede aportar, salvo lo que ya consta en los informes recibidos de la Universidad Complutense de Madrid, y de su Escuela de Gobierno, ni se acredita o indica en que pued resultar útil y necesaria dicho testimonio, sin perjucio de pueda solicitarlos en otro momento procesal, si lo hubiere"; espeta Peinado recriminando a Camacho su estrategia procesal de intentar ahora extender el tiempo de la instrucción.

La absuelve del delito de intrusismo

En el auto, el juez Peinado argumenta los indicios que lo han llevado a procesar a Begoña Gómez por los citados cuatro delitos, mientras que absuelve a la esposa del líder socialista de la comisión del presunto delito de intrsusismo laboral. Este se centraba en la firma por parte de Gómez en varios pliegos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para lo que el magistrado pensaba que era necesaria cierta titulación. Algo que han negado varios de los testigos.

"Al no haber más que un indicio endeble, (el informe de una asociación de carácter cuasiprivada), no habiendo indicios plurales, y sólidos, y existiendo contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego, por la investigada Begoña Gómez Fernández, deben sobreseerse las actuaciones respecto de ese delito de intrusismo", ha sentenciado.

Aun así, el proceso de instrucción no ha concluido de forma definitiva. Porque, aunque rechaza las nuevas diligencias pedidas por la defensa y por la acusación popular, faltan por incorporarse a la instrucción unas facturas y un informe pericial que Peinado ya había pedido anteriormente.

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