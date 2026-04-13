El violador de una niña de 12 años bajo responsabilidad de la Generalidad acepta 83 años de cárcel

El individuo que violó y prostituyó a una menor de 12 años que estaba bajo guarda de la Generalidad de Cataluña ha aceptado la petición fiscal de 83 años de cárcel, diez años de libertad vigilada e indemnizar a su víctima con cien mil euros. El pederasta, un electricista llamado Teófilo Lapeña, ha aceptado los hechos y ha pactado con la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años. Sea como fuere y por los delitos por los que se acusa a ese sujeto cumpliría un máximo de veinte años.

Además de esta causa, el acusado está pendiente de otros dos juicios por hechos parecidos y ser el cabecilla de una red de pederastas que además de perpetrar violaciones en grupo con menores grababa y difundía los vídeos de sus delitos.

En el caso de la menor de 12 años, el violador era consciente de su situación de vulnerabilidad y conocía detalles de su vida personal así como su complicada situación. El caso trascendió cuando dos trabajadores de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalidad tuvieron acceso al móvil de la niña y descubrieron algunas de las grabaciones con las agresiones sexuales. La niña contó con detalles que había sido sometida a todo tipo de agresiones sexuales en un piso del barrio del Raval de Barcelona.

El caso puso de manifiesto el descontrol de la Dgaia, el maltrato al que están expuestos los niños y niñas bajo guarda o tutelados por la Generalidad, la falta de atención y cuidados así como numerosas irregularidades económicas, plazas fantasmas para cobrar por menores inexistentes y otras prácticas de una red de fundaciones vinculadas a ERC y que se dedican a gestionar pisos para estos menores. La violación y prostitución de la menor sucedió en 2020 y trascendió en mayo del año pasado a raíz de la petición fiscal de 107 años para el acusado, que contactó con la menor a través de la aplicación de citas Badoo y después se valió de otras aplicaciones como Hangouts e Instagram. Quedó con ella en un centro comercial de la localidad barcelonesa de Esplugues y se la llevó a su casa, en el centro de Barcelona. La violó repetidas veces durante un periodo de tiempo no especificado. La menor se fugaba muy a menudo del centro de la Generalidad y recalaba en casa del pederasta. El acusado la grabó siendo forzada por él y por otros hombres, a los que "ofreció" a la menor a través de redes sociales.

La inacción de Illa

Al conocerse el caso, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, prometió una gran transformación de la atención a los menores pero todo se quedó en un cambio de nombre de la dirección general, que ahora se llama "Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia". Sin embargo, informes de organismos como la Oficina Antifraude, la defensora del pueblo catalana y la Sindicatura de Cuentas señalan graves irregularidades y cuenta con un testigo protegido, extrabajador de la Dgaia que ha proporcionado incluso grabaciones en las que responsables de la dirección general justifican sus tropelías económicas. El PSC y el Govern tratan de enterrar el escándalo porque dependen del apoyo de ERC.