García Ortiz pide al Constitucional que anule su condena porque quiso desmentir "informaciones confusas"

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Constitucional que anule su condena por revelación de secretos porque, según justifica, quería desmentir "informaciones confusas" con ello.

El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de más de 7.000 euros y a pagar 10.000 euros a la víctima por haber revelado secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y rival política de Pedro Sánchez. La Fiscalía también ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional para pedir la anulación de la condena.

García Ortiz se ha sumado a esta vía pidiéndole al Constitucional mediante otro recurso de amparo interpuesto por su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, que anule la sentencia. El recurso, al igual que el presentado por el Ministerio Público, asegura que se vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz como la presunción de inocencia y destaca que la finalidad que perseguía el entonces fiscal general era "desmentir informaciones confusas"; lo cual, según la defensa de García Ortiz, supone una "finalidad institucional legítima".

De esta forma, subraya que se trata de "un asunto de gran interés público" y que perseguía desmentir "graves acusaciones" que, según el recurso, afectaban negativamente a la Fiscalía. El presente recurso también carga contra el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, al que le achaca una "valoración irracional y arbitraria de los indicios" eligiendo, de las versiones posibles, la más perjudicial para García Ortiz; y desestimando las testificales de aquellos periodistas que exculparon al exfiscal general de ser su fuente.

"Es arbitraria al dar por probado que la filtración se produjo con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación de García Ortiz", apostilla acerca de las diferentes teorías por las que el alto tribunal podía haber optado. Para los magistrados del Supremo, por el contrario, era imposible pensar que la filtración no pasara por el entonces fiscal general.

De hecho, en sintonía con el Ministerio Fiscal, se adhiere a los argumentos esgrimidos por las dos magistradas que realizaron un voto particular contra la sentencia mayoritaria y que, como adelantamos en Libertad Digital, abría las puertas a los presentes recursos de amparo ante el órgano judicial presidido por Cándido Conde Pumpido.

Asimismo, asegura que la sentencia –que culpa a García Ortiz ya por el simple hecho de ordenar la emisión de un comunicado— olvida que los datos difundidos en la nota de prensa ya se habían hecho públicos por medio de los medios de comunicación. El recurso plantea que la nota es "aclaratoria de lo sucedido" y que defendía al Ministerio Público, por lo que considera que sus objetivos eran legítimos.

Hubo "autodivulgación" de secretos

En cuanto a la divulgación de datos privados de González Amador, critica que fue el propio entorno de la pareja de Díaz Ayuso quien difundió la negociación con Hacienda: "Existió una autodivulgación de la confidencialidad por parte de quienes la invocaban".

"No hubo revelación en sentido típico, porque cuando se publicó la nota informativa, toda la información ya había sido difundida públicamente", apostilla el escrito aseverando que la nota no revela algo que fuese "secreto". Por el contrario, la sentencia del Supremo aseguraba que, por mucho que fuese público y notorio, la confirmación por parte del Ministerio Público ya supuso una vulneración de la intimidad de González Amador.