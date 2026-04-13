Imputado un edil del PSC por el taller de cócteles molotov contra la Policía

Nueva vuelta de tuerca en el escandaloso episodio de odio institucional contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. El Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers ha imputado al tercer teniente de alcalde de la localidad, Martí Pujadas (PSC), por el taller que simulaba el lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía.

Los hechos, que se remontan a la Fiesta Mayor de agosto de 2024, no han quedado en el olvido judicial pese a los intentos del Ayuntamiento y de los grupos implicados por restarle importancia. Junto a Pujadas —que entonces ostentaba la cartera de Cultura—, también han sido citados a declarar el próximo 5 de mayo los responsables de la colla "Blaus": su presidenta, el tesorero y un vocal.

"Técnicas de guerrilla urbana"

El taller, bautizado con el explícito nombre de "Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana", fue organizado por los "Blaucops", una sección de la mencionada colla. Durante el evento, celebrado en la plaza de Can Trullàs, se instaba a los participantes —incluidos menores— a utilizar objetos que simulaban proyectiles incendiarios contra una figura que representaba a un agente de la autoridad.

A pesar de la gravedad de las imágenes, que dieron la vuelta a España provocando la indignación de los sindicatos policiales, el consistorio socialista dirigido por Alba Barnusell se ha limitado a calificar el suceso como un "acto desafortunado y aislado". Desde el Ayuntamiento insisten en defender la "singularidad" de sus fiestas locales para intentar justificar lo que para muchos es un claro delito de odio e injurias.

Forzada la reapertura

La imputación del concejal socialista llega después de un tortuoso camino judicial. Aunque el Juzgado de Instrucción archivó la causa inicialmente y la Fiscalía hizo lo propio al detectar duplicidad de procesos, la Audiencia Provincial ordenó hace un año reabrir la investigación.

El tribunal apreció indicios claros de criminalidad, apuntando a posibles delitos de injurias a las fuerzas de seguridad y de desórdenes públicos agravados.

Por su parte, los organizadores han intentado sacudirse la responsabilidad mediante comunicados en los que lamentan la "interpretación" del acto, negando cualquier intención de incentivar la violencia. Sin embargo, será ahora el juez quien determine si la financiación y el apoyo logístico del consistorio del PSC a un taller de entrenamiento en "guerrilla urbana" constituye un ilícito penal.