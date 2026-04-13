Jueces cargan contra Bolaños por replicar al juez Peinado: "Es un ataque directo a la independencia judicial"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por replicar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez: "Es un ataque directo a la independencia judicial".

Juan Carlos Peinado ha acordado procesar este lunes a la esposa de Pedro Sánchez por la comisión de cuatro delitos –malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias—; mientras que ha acordado el sobreseimiento de la investigación sobre la supuesta comisión del delito de apropiación indebida. Félix Bolaños ha respondido al auto de Peinado asegurando que el magistrado instructor ha "avergonzado a muchos jueces" y que será "un tribunal imparcial" el que "revoque" sus decisiones.

Según ha explicado la asociación mediante un comunicado, estas palabras de Félix Bolaños suponen "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios esenciales del Estado de Derecho que rige en España y en el conjunto de la Unión Europea". Así, la asociación judicial recalca su "profunda preocupación por el descrédito que tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran".

Por ello, apelan a la responsabilidad institucional de "todos los poderes públicos" y, en especial, a aquellos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez; entre los que se encuentra el dirigente socialista Félix Bolaños. La asociación pide que el poder político garantice el "clima de respeto institucional" exigido a la Constitución.

"Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división", asevera el comunicado, que recalca la necesidad de "preservar la confianza en la Justicia" por parte de los ciudadanos.

Asimismo, desde la asociación han criticado que Félix Bolaños haya utilizado un acto oficial como la convocatoria de las becas SERÉ, al que asiste como ministro de Justicia, para realizar declaraciones que, precisamente, soslayan la independencia judicial. Algo que también ha "restado valor a la importancia de este tipo de ayudas que muchos opositores necesitan para el ingreso en la carrera judicial y fiscal".