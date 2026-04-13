La Asociación Francisco de Vitoria recurrirá la decisión del CGPJ que 'elimina la protección de salud' de 5.000 jueces

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha decidido interponer un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de eliminar la protección de salud laboral de más de 5.400 jueces y magistrados.

El Pleno del CGPJ llegó a un acuerdo el pasado 25 de marzo por el que eliminaba la regulación en materia de salud laboral aplicada hasta ahora a más de 5.400 jueces y magistrados. Una decisión que ha sido criticada por amplios sectores judiciales, opinión que ahora materializa la asociación judicial con su recurso.

Según han informado desde la AJFV mediante un comunicado, presentará un recurso de reposición contra el acuerdo '"contrario al espíritu" interpuesto por el Tribunal Supremo, que obligó al CGPJ a establecer criterios sobre la carga de trabajo que sufren los jueces y magistrados por motivos de salud laboral.

"El Tribunal Supremo fue claro: hay que regular la carga de trabajo para proteger la salud laboral de quien imparte justicia", ha recordado en declaraciones a los medios de comunicación la portavoz nacional de la Asociación, María Emma Ortega. "No puede responderse a esa sentencia eliminando precisamente la herramienta que debía garantizar esa protección", ha subrayado.

Asimismo, señalan desde la asociación que este acuerdo surge como respuesta a las demandas judiciales concretas de diferentes jueces por incumplimientos en prevención de riesgos laborales, tras las que, en lugar de cumplir el mandato del Supremo, el CGPJ vacía de contenido su sentencia y la protección que venía reconociéndose.

En este contexto, Ortega ha destacado que el acuerdo adoptado por el órgano máximo del poder judicial es "muy grave": "No reclamamos derechos nuevos o excepcionales, sino que denunciamos el retroceso respecto de lo que el propio CGPJ había asumido y construido durante años en materia de prevención y salud laboral". "No exigimos más, simplemente pedimos no ir hacia atrás", ha sentenciado.

El acuerdo, según subrayan desde la asociación, deroga el artículo 317.2 del Reglamento de Carrera, la única norma que reconocía el derecho a una protección eficaz en seguridad y salud. Algo que se hizo sin audiencia previa con las diferentes asociaciones judiciales y sin informe de impacto de género, obligatorio para adoptar este tipo de acuerdos. Este último hecho añade, según Ortega, un "problema de forma a un problema ya grave de fondo".

Según defienden, se ha producido un retroceso respecto de los avances que el propio CGPJ había construido durante años en materia de prevención y salud laboral, un ámbito especialmente sensible dado el nivel de estrés y carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Un juez agotado, señalan, no emite peores sentencias por falta de profesionalidad, sino porque una sobrecarga sostenida acaba afectando a la calidad del servicio público.

El 90% de los jueces tienen excesiva carga

Según la evaluación de FREMAP de 2018, el 90% de los jueces analizados presentaba un riesgo elevado o muy elevado por exceso de carga laboral. "Estos datos no hablan de privilegios, sino de un problema real que afecta directamente a la ciudadanía. La salud judicial no es un lujo, es una garantía: sin condiciones de trabajo seguras, la independencia judicial no está materialmente garantizada", ha afirmado la portavoz nacional.

"Cuidar la salud de los jueces es cuidar la salud de la Justicia. No se trata de proteger a un colectivo frente a los demás, sino de asegurar que la persona que entra en un juzgado encuentre una justicia imparcial, serena y de calidad. Porque cuando se debilitan las condiciones en las que trabajan quienes juzgan, se debilita también la confianza del ciudadano en la Justicia", ha sentenciado.