La exmujer de Koldo reconoce que recogía "sobres" con dinero de Ferraz a nombre de Ábalos

La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, ha declarado en calidad de testigo en el Tribunal Supremo acerca de su vinculación con la trama. Úriz ha certificado que Ferraz siempre pagaba los gastos en efectivo y que ella recogía "sobres" con ese dinero en nombre de Ábalos y de su pareja.

Patricia Úriz se encuentra imputada en otra causa que se dirime en la Audiencia Nacional enmarcada en el caso Koldo. Esta investiga las posibles mordidas a cambio de adjudicaciones públicas a dedo de compra de material sanitario.

Según ha declarado, en realidad ella y Koldo nunca estuvieron casados, aunque tenían una relación de larga duración, 24 años, y una hija en común. Aun así, tenían una especie de acuerdo de separación de bienes. Tanto que, según ella, tenían 13.000 euros en efectivo ahorrados durante años que guardaba en el armero de Koldo sin que el exasesor ministerial lo supiera.

Estos 13.000 euros se sumarían a los 11.000 que ella y Koldo tenían para gastos varios y que era un dinero conjunto. Con ello, la Guardia Civil habría encontrado un total de 24.000 euros en su casa, en concreto, escondidos en el armero, que hacía las veces de caja fuerte. Úriz ha rechazado que ese dinero proveniese de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas y lo ha justificado asegurando que recibían dinero en efectivo del PSOE previa presentación de los tiques.

"El PSOE pagaba siempre en efectivo", ha dicho antes de reconocer que ella misma recogía "sobres" con dinero en Ferraz para Koldo y para el entonces secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. A preguntas de su letrada, Leticia de la Hoz, sobre por qué era necesario que ella recogiese los sobres en lugar de esperar a que pudieran hacerlo Ábalos y Koldo, Patricia Úriz ha dicho que a la secretaria de Ferraz "no le gustaba tener dinero en un cajón".

MÁS INFORMACIÓN EN UNOS MINUTOS

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com