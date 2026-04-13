La exmujer de Koldo reconoce que recogía "sobres" con dinero de Ferraz a nombre de Ábalos

La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, ha declarado en calidad de testigo en el Tribunal Supremo acerca de su vinculación con la trama. Úriz ha certificado que Ferraz "siempre pagaba los gastos" en efectivo y que ella recogía "sobres" con ese dinero en nombre de de su pareja y de José Luis Ábalos.

Patricia Úriz se encuentra imputada en otra causa que se dirime en la Audiencia Nacional enmarcada en el caso Koldo. Esta investiga las posibles mordidas a cambio de adjudicaciones públicas a dedo de compra de material sanitario. Por ello, esta se ha acogido a su derecho a no declarar y a responder solo a las preguntas de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que es también su abogada.

Según ha declarado, en realidad ella y Koldo nunca estuvieron casados, aunque tenían una relación de larga duración, 24 años, y una hija en común. Aun así, tenían una especie de acuerdo de separación de bienes. Tanto que, según ella, tenía 13.000 euros en efectivo ahorrados durante años que guardaba en el armero de Koldo sin que el exasesor ministerial lo supiera.

Estos 13.000 euros se sumarían a los 11.000 euros que ella y Koldo tenían para gastos varios y que era un dinero conjunto. Con ello, la Guardia Civil habría encontrado un total de 24.000 euros en su casa, en concreto, escondidos en el armero, que hacía las veces de caja fuerte. Úriz ha rechazado que ese dinero proveniese de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas y lo ha justificado asegurando que recibían dinero en efectivo del PSOE previa presentación de los tiques.

"El PSOE pagaba siempre en efectivo", ha dicho antes de reconocer que ella misma recogía "sobres" con dinero en Ferraz para Koldo y para el entonces secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. A preguntas de su letrada, Leticia de la Hoz, sobre por qué era necesario que ella recogiese los sobres en lugar de esperar a que pudieran hacerlo Ábalos y Koldo, Patricia Úriz ha dicho que a la secretaria de Ferraz "no le gustaba tener dinero en un cajón".

"Koldo hacía una hoja con los gastos y los pasaba a Ferraz para que los autorizase", ha recalcado sobre cómo se liquidaban los gastos en la sede del PSOE. Estos gastos se referían a "comidas, gasolina, cafés, viajes y hoteles" que Koldo realizaba para acompañar a Ábalos en sus funciones como secretario de Organización socialista.

Esta forma de proceder, según ha dicho, era radicalmente contraria a lo que se hacía en el Ministerio de Transportes, en el que también trabajó Úriz. El Ministerio, según la expareja de Koldo, dejaba los gastos del viaje pagados por adelantado y, si había algún gasto imprevisto, se abonaba por transferencia.

Pagaba el sueldo de la asistenta de "Puta uno"

En otro orden de cosas, ha explicado que ella y Koldo gestionaban la mayor parte de los gastos de Ábalos. Entre estos, ha destacado que adelantaba el sueldo de la persona que trabajaba en casa del exministro socialista. Este adelanto de gastos fue excesivo, causando discusiones entre Koldo y su pareja, quien no quería tener que "coartarse" en sus gastos por tener que adelantar dinero a Ábalos. Para no confundirse, ha explicado, tenían dos sobres diferenciados e iban apuntando las cuentas en una especie de registro de los gastos.

Además, Úriz ha reconocido que llamaba despectivamente "puta uno" a Carolina Perles, la entonces esposa de José Luis Ábalos. "Me arrepiento mucho", ha dicho sobre estos mensajes. Por el contrario, no ha reconocido los mensajes en los que se hablaban de "chistorras", "soles", o "lechugas".

Úriz ha llegado al Tribunal Supremo con un estilo de pelo diferente al que se le ha visto anteriormente, con gafas de sol y tapándose la cara. El tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta le ha permitido declarar de espaldas a la cámara.

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