Pablo Iglesias avisa a PSOE y Sumar, tras su alegría por Magyar, de un "futuro tenebroso"

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido hoy el verso suelto en medio de la euforia generalizada por la derrota de Viktor Orbán en Hungría. En redes sociales, tanto desde el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, como desde Sumar, se sucedieron los mensajes celebrando el resultado y el final de "16 años de mandato autoritario en Hungría", con menciones al golpe que supone para sus aliados de Vox.

Para Iglesias, sin embargo, no hay tanto que celebrar tras la derrota del prorruso Orbán, un auténtico caballo de Troya de Vladímir Putin en la UE. Sin ahondar en la variable rusa, Iglesias ha avisado a sus compañeros de la izquierda de que los programas de Fidesz, el de Orbán, y de Tisza, el de Péter Magyar, no son tan distintos: a su juicio ambos son "conservadores", "prosionistas", con discursos antiinmigración y sólo se distinguen en su visión de las relaciones con la UE, EEUU y Rusia y en que Magyar querría "hacer un eje con Varsovia".

"Lo terrible de esto", ha dicho Iglesias en una tertulia en RNE, es que lo celebre la izquierda europea. A su juicio, "esto nos augura un futuro un tanto tenebroso en que la izquierda va a terminar celebrando que gobierne el PP para que no gobierne Vox". "Van a salir las banderas rojas y antifascistas para decir que elegíamos entre un conservador muy de derechas y otro todavía más de derechas" y "se ha salvado la democracia europea", ha dicho Iglesias aprovechando este tema para lanzar una nueva crítica a Yolanda Díaz y también al PSOE. "Entrar en este terreno nos sitúa en un lugar de derrota ideológica que es preocupante", ha señalado, pidiendo que le pidan a Sánchez que rebaje la euforia y a "nuestros amigos de Sumar un poquito más de prudencia", que podría ser sensata.

Yolanda Díaz reaccionó nada más conocerse el resultado en Bluesky: "Hoy cae un proyecto autoritario en Europa. Cae Viktor Orbán, referente de toda la internacional del odio". En su opinión, el resultado demostraba que "se les puede parar". "Les vamos a ganar", dijo.

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

Por su parte, Pedro Sánchez dijo en Twitter: "Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas".