Pedro Sánchez, como Begoña Gómez: ya tiene su cátedra

Pedro Sánchez ha iniciado este lunes su viaje oficial a la República Popular China con una visita a la prestigiosa Universidad de Tsinghua, situada en la ciudad de Pekín. En su primer acto en el país asiático, el presidente del Gobierno ha estado acompañado por su mujer, Begoña Gómez, en un momento marcado por la intensa agenda diplomática que la delegación española pretende desplegar en la región durante los próximos días.

Durante su intervención en el centro académico, Sánchez hizo un llamamiento directo al régimen de Xi Jinping para que asuma un papel más activo en la resolución de las crisis globales. En concreto, reclamó a las autoridades locales que exijan el estricto cumplimiento del derecho internacional y contribuyan de forma decidida a poner fin a los conflictos que azotan actualmente a regiones como Ucrania, Irán, el Líbano o Cisjordania.

"China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania", aseguró en su discurso. De este modo, el Gobierno busca presionar en la escena internacional a una nación que mantiene estrechos vínculos estratégicos con actores clave, lo que le otorga una capacidad de influencia determinante.

La presencia en la institución universitaria representa tan solo la primera parada de una gira mucho más amplia que busca reforzar las relaciones bilaterales entre Madrid y Pekín. A lo largo del viaje, se espera que la delegación aborde no solo cuestiones vinculadas a la seguridad, sino también importantes asuntos comerciales y económicos que afectan directamente a los intereses de las empresas españolas que operan en el mercado asiático.

Cátedra honoraria

La gira oficial por China del líder socialista tiene un marcado acento académico e institucional. Este lunes Sánchez recibió además la cátedra honoraria de la Universidad de la Academia China de Ciencias, un acto al que no faltó su esposa. La distinción honorífica le fue entregada por el profesor Qi Zhou, quien ostenta el rango de viceministro del Gobierno chino.

Durante su intervención tras recibir el reconocimiento, Sánchez expresó el honor que supone ser nombrado profesor honorario de esta institución y centró su discurso en la importancia de estrechar la colaboración científica entre ambos países. En este sentido, subrayó que el mundo está cambiando a gran velocidad y que la apuesta por la investigación ya no es una opción, sino una obligación ineludible para las administraciones públicas.

"Es una necesidad", aseguró el líder socialista, antes de advertir de que la comunidad internacional se enfrenta a desafíos compartidos que afectan a todos los ciudadanos, tales como el cambio climático y las amenazas sanitarias globales, así como el reto que supone la gobernanza de las tecnologías emergentes en un mundo interconectado. Para Sánchez, la ciencia es la herramienta fundamental que ayuda a comprender estos inmensos desafíos y los convierte en oportunidades tangibles de progreso y desarrollo económico.

Asimismo, el presidente del Gobierno quiso ampliar el foco y destacó la relevancia de la cooperación en este ámbito no solo a nivel bilateral, sino también entre la Unión Europea y China. Según explicó, la colaboración entre las instituciones de investigación y las comunidades científicas de las distintas naciones se ha visto notablemente fortalecida durante los últimos años, un hecho que demuestra que el trabajo conjunto no debilita la ciencia, sino que la potencia de forma decisiva. "España y China seguirán trabajando codo con codo, impulsando el conocimiento para el bien común", apostilló durante la ceremonia.