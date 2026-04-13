Un sondeo en el País Vasco augura otro desastre para la extrema izquierda

El Gobierno vasco ha difundido el último informe del Gabinete de Prospección Sociológica, que vaticina una victoria, ajustada, del PNV si se celebraran ahora las elecciones autonómicas. Según el sondeo, los nacionalistas se harían con 28 escaños, uno más de los actuales, con un 35,3 por ciento de los votos, medio punto más de los logrados en los comicios de abril de 2024.

Mientras, EH Bildu obtendría 27 diputados, los mismos que tiene ahora, con un 32,2 por ciento de los votos, una décima más de lo obtenido en abril. En tercer lugar se situaría el PSE, que también sube muy levemente: lograría doce representantes y un 14,3 por ciento de los votos emitidos, dos décimas más que en las anteriores elecciones.

Mientras, el PP también mantendría su representación (7 escaños y el 8,9 por ciento de los votos), y Vox repetiría su resultado (1 asiento y el 2,9 por ciento de los votos). La novedad más relevante del sondeo sería la salida de Sumar de la Cámara vasca, un resultado en sintonía con lo ocurrido en las últimas citas electorales en otros puntos de España: la coalición de Yolanda Díaz concitaría el 2,3 % y se quedaría sin su actual diputado mientras que Elkarrekin (Podemos) tendría el 2 % y continuaría fuera del Parlamento.

Por territorios, el PNV ganaría en Vizcaya, donde se repetirían los resultados de 2024: 11 escaños para los nacionalistas, 8 para EH Bildu, 4 para el PSE y 2 para el PP.

En Álava el PNV arrebataría a EH Bildu la victoria, al lograr 8 parlamentarios, uno más que ahora, y empatar con la formación independentista, que mantendría sus 8 asientos, aunque la encuesta otorga mayor intención de voto a los nacionalistas por una sola décima de diferencia. El PSE conservaría sus 4 parlamentarios alaveses y el PP mantendría también los 4 que obtuvo, mientras que Vox volvería a obtener 1 y Sumar perdería el que tenía.

En Gipúzcoa también se repetirían los resultados de 2024: Volvería a ganar EH Bildu con 11 escaños -los mismos que en 2024-, el PNV mantendría sus 9 escaños actuales, mientras que el PSE-EE lograría 4 (los mismos que en 2024) y el PP repite con uno.