Adif almacenó los metros de vía retirados de Adamuz a la intemperie y sin vigilancia

Adif almacenó los metros de vía retirados de Adamuz tras el fatídico accidente mortal en el exterior de una nave y sin vigilancia, ni del personal de la nave ni de las cámaras de seguridad.

El pasado 20 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro, Cristina Pastor, advirtió que Adif había retirado 42 metros de vía más de los que había informado previamente. Estos restos de la vía fueron retirados de madrugada y almacenados, según dijo el organismo dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, en una nave en Hornachuelos.

Sin embargo, según consta en el acta de notificación de depósito judicial y apercibimiento legal con fecha del 28 de marzo al que ha tenido acceso Libertad Digital, el propio depositario, representante de Adif, advierte de que los tramos de vía retirados han sido depositados en el exterior de la nave por su gran magnitud. En este exterior, según recalca, no existen ni zonas videovigiladas ni el material se encuentra supervisado por operarios del Ministerio.

"Se ha decidido dejar el material en la campa exterior dado el volumen, ya que no es factible su custodia dentro de las naves de almacenamiento, quedando los cupones sin vigilancia, tanto de personal como de grabación", asevera el depositario de la Base de Hornachuelos, que advierte a su propia compañía de que estas no parecen las condiciones en las que se debería preservar un material que podría ser relevante para la investigación judicial.

"Si no se considerara suficiente —continúa el depositario—, ruego se indique expresamente en qué condiciones debe quedar o incrementar la protección para que Adif realice las gestiones necesarias, e incluso si fuera necesario el traslado a otro lugar donde cumpliera con los condicionantes requeridos. El recinto no dispone de control de acceso de personal, siendo personal de varias empresas las que a diario entran en las instalaciones", asevera.

De esta forma, el depositario refleja en el acta que las condiciones en las que las había preservado no eran las correctas. Lo hace después de que la magistrada que investiga las posibles responsabilidades civiles del accidente le advirtiese que el depositario era el responsable de la custodia del material retirado de la vía.

"Tiene la obligación de conservar y custodiar los efectos con la debida diligencia, manteniendo la integridad de los precintos y evitando cualquier alteración, pérdida o deterioro de los mismos", explicaba el acta al respecto de las responsabilidades del depositario.

Además, le advierte de que el Juzgado podrá requerirle "en todo momento" el material preservado para que contribuya a la investigación judicial. Por todo ello, el operario de Adif, quiso dejar patente que él mismo consideraba que era necesario informar a instancias más elevadas del organismo público que debía reconsiderarse dónde y cómo se debían guardar los metros de vía retirados de Adamuz. Estos, eso sí, se encontraban perfectamente precintados cuando la policía judicial redactó el informe.