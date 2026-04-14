Caso Forestalia: la Guardia Civil descubre un contrato privado de Fernando Samper con un ex alto cargo de Lambán

La Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil encontró durante un registro en el domicilio habitual de Fernando Samper, expresidente de Forestalia, un "contrato privado" con Ana Cristina Fraile García. Fraile es funcionaria del Departamento de Medio Ambiente de Aragón y ha ostentado altos cargos en el organigrama de los gobiernos socialistas de Javier Lambán o Marcelino Iglesias en representación del Partido Aragonés (PAR).

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En este marco, fue detenido el entonces presidente de Forestalia, Fernando Samper junto a otras cinco personas, dejándolo en una situación insostenible que le ha llevado a dimitir, dejando el cargo de presidente a su hijo.

Según un informe de la UCOMA, al que ha tenido acceso Libertad Digital, durante el registro en el domicilio habitual de Fernando Samper, ubicado en Zaragoza. Los agentes de la Guardia Civil encontraron un "contrato privado" que establecería relaciones empresariales entre Samper y Ana Cristina Fraile García.

"Respecto al registro domiciliario en cuestión, se trata de una finca de planta baja, dividido en diferentes estancias, siendo una de estas destinada a despacho/oficina, un baño, cocina, salón, bodega, comedor y habitaciones, así como una estancia destinada a aparcamiento, cuadras y zonas de pupilaje", explica el informe acerca de las características de la vivienda de Samper.

De esta forma, certifica que, en el mencionado despacho de Samper, se encontró "un contrato privado de 4 de junio de 2015 entre Fernando Samper y Ana Cristina Fraile García". Además, se le intervino un teléfono móvil y diversos documentos que contenían el organigrama salarial de la empresa.

En concreto, cuando se formalizó el contrato, Fraile ocupaba su puesto como funcionaria del Departamento de Medio Ambiente. Pero, además, su marido fue jefe de área técnica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) entre 2005 y 2016. Es decir, que Samper realizó un contrato con la esposa de la persona que, en ese momento, tenía que realizar informes favorables sobre la aprobación medioambiental de los proyectos de su empresa.

Ana Cristina Fraile fue jefa de gabinete de Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente desde 2002 hasta 2011 en los diferentes gobiernos del PSOE en coalición con el PAR, partido al que pertenecía Boné. Fraile, según los investigadores, también ha adoptado puestos como el de asesora del Grupo Parlamentario. Los investigadores también consideran relevante su puesto como funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el departamento "Agricultura, Ganadería y Montes" y que su marido fuese nombrado precisamente por Boné para estar al frente del departamento técnico del Inaga. Boné también se encuentra vinculado al caso Forestalia.

De hecho, la UCOMA apunta a un posible nexo entre la influencia familiar de Boné por medio de Ana Cristina Fraile con el Inaga, que habría permitido proyectos ilegales de Forestalia por medio de la fragmentación ilícita de los mismos, reduciendo sobre el papel su impacto medioambiental.

Recibieron 4 millones de Forestalia

"Interesa recordar cómo estos dos últimos –Fraile y Boné—, junto a Luis Marruedo, procedieron a la venta de la mercantil Athmos Sostenibilidad SL a Nearco Renovables SL, empresa del Grupo Forestalia por un importe de cuatro millones de euros (4.000.000 €), extremos que se encuentran en proceso de investigación en las presentes", recalca el informe de la UCOMA.

En este sentido, los investigadores explican en el marco de otras diligencias que Fraile habría recibido un total de 1,3 millones de euros por esa operación. Se desconoce si el contrato se encuentra vinculado a la citada venta de la empresa, pero la Guardia Civil destaca que la exdirigente del Gobierno de Aragón se encuentra "íntimamente ligada" a Forestalia.

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