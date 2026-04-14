El chistoso separatista de TV3 que propuso parar a Vox con un "puñetazo en la boca" se amilana en el juzgado

Patética comparecencia en el juzgado del presunto humorista de TV3 y Catalunya Radio Jair Domínguez. El personaje, conocido por decir "Puta España" en la televisión pública catalana y por sus insultos contra los ciudadanos no nacionalistas, se ha achantado en el juzgado. Acusado de un delito de odio contra Vox, Domínguez, gran propagandista del independentismo, ha dicho que cuando abogó por la violencia física contra los votantes del partido de Santiago Abascal no se refería a una violencia concreta sino "metafórica".

Tras la vista, el acusado ha posado junto a su abogado (exletrado de Carles Puigdemont y exdiputado de Junts en el Congreso y en el Parlament) celebrando su más que previsible absolución porque la Fiscalía no aprecia delito en las palabras que pronunció en la radio oficial de la Generalidad el día después de la entrada de Vox en la cámara autonómica catalana.

En aquellas elecciones autonómicas de hace cinco años, Vox se convirtió en la cuarta fuerza política de Cataluña por delante de la CUP, de los Comunes, de Ciudadanos y del PP. En medio de una campaña especialmente dura contra los candidatos de Vox, el director de TV3 llegó a pedir perdón en directo por tener que dar información sobre ese partido obligado por la ley electoral.

No fue el único ataque contra ese partido. El mismo domingo electoral Bernat Dedéu, colaborador entonces en la radio del conde de Godó, Rac1, y ahora en Catalunya Radio, llamó "negro de ultraderecha" en TVE al candidato de Vox Ignacio Garriga y calificó de "desgracia como país" su entrada en el Parlament.

Amparado en ese contexto, Domínguez hizo el siguiente discurso en Catalunya Radio:

"Hoy quiero desear un día de mierda a la gente de Vilamalla y Puebla de Mafumet que han votado a Vox. No me escucharán porque no creo que sintonicen Catalunya Radio, pero hay que decirlo porque me estremece que un pueblo vecino vote tan fuerte a favor del fascismo. Ha sido una cura de humildad, lo reconozco. El pueblo más poligonero del Alto Ampurdán vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar. Al fascismo se le combate en las urnas. Pues se ve que no. Las urnas dan alas al fascismo. ¿No lo sabíais? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. No se negocia con el fascismo. Nuestros abuelos muertos fusilados, enterrados en cunetas, presos en campos de concentración en Argelés no os dirían que al fascismo se le combate en las urnas porque cuando das la oportunidad de votar a una opción por loca que sea, habrá gente que la escogerá. Es la magia de la democracia. Todo el mundo puede votar, incluso aquellos que están locos, incluso aquellos que piensan que esto es un juego, incluso aquellos que no saben que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos".

Este martes, Domínguez ha venido a decir que no hablaba en serio, que lo del "puñetazo en la boca" fue una "expresión metafórica" acorde a su estilo "exagerado e histriónico", un papel que interpreta en los medios y que su intención era sugerir que "hay que plantarse ante el fascismo". Algo así como lo de Marc Giró, el nuevo fichaje de laSexta que viene de declarar en La Vanguardia que "hacer buen periodismo es también una forma de antifascismo".

Ayuda de los Mossos

Domínguez ha contado con la ayuda de los Mossos d'Esquadra, uno de cuyos agentes del área de "Información" ha comparecido en el juicio en su defensa. Dicho agente ha manifestado que en los días posteriores al comentario en Catalunya Radio de Domínguez no registraron ningún incidente violento contra Vox y que las palabras de Domínguez fueron una "reflexión con sarcasmo e ironía". En ningún caso se produjo incidente violento alguno que pudiera atribuirse directamente a la opinión expresada por el "humorista" en la emisora oficial de la Generalidad.

Cabe reseñar que Domínguez y su letrado se burlaron de los Mossos porque la policía de la Generalidad no fue capaz de entregar un requerimiento después de que ni Domínguez ni su abogado contestaran a las llamadas del juzgado para notificarles la fecha y hora de la vista.

La Fiscalía también se ha manifestado en la misma línea. Las palabras de Domínguez no fueron una incitación a la violencia contra Vox según la tesis del Ministerio Público. El acusado, por su parte, ha respondido a todas las partes menos al abogado de la formación política, que solicita dos años de cárcel. El tribunal, por otro lado, ha decidido excluir a la Corporación Catalana de Medios Públicos del proceso. Vox pedía que fuera responsable civil subsidiaria.